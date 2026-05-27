Surpriză în turul al doilea la Roland Garros: Elena Rîbakina a fost eliminată

Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rîbakina, numărul 2 mondial, a fost eliminată miercuri în turul al doilea al turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, ea cedând în trei seturi, 3-6, 6-1, 7-6 (10/4), în faţa ucrainencei Iulia Starodubţeva (55 WTA), informează AFP şi site-ul WTA.

Câştigătoare a două titluri de Mare Şlem, inclusiv ultimul Australian Open, jucătoarea kazahă este prima dintre marile favorite de pe tabloul feminin care părăseşte Parisul. Rîbakina nu mai pierduse atât de devreme într-un turneu de Grand Slam de la înfrângerea suferită în runda a doua la US Open, în vara anului 2024.

Starodubţeva s-a impus după două ore şi 28 de minute şi a obţinut cea mai mare victorie din cariera sa. Ea atinge pentru al doilea an consecutiv turul al treilea la Roland Garros.

Următoarea sa adversară va fi americanca Hailey Baptiste (26 WTA) sau chinezoaica Wang Xiyu (148 WTA).

Tot miercuri, ucraineana Marta Kostiuk (15 WTA) şi-a păstrat recordul de invincibilitate pe zgură în 2026, chiar dacă a pierdut un set în drumul spre runda a treia de la Roland Garros.

Recenta câştigătoare a turneelor de la Rouen şi Madrid s-a impus cu 6-7 (4/7), 6-3, 6-3 în faţa americancei Katie Volynets (locul 108 WTA). Astfel, ea a reuşit a 13-a victorie consecutivă pe zgură în acest sezon şi va încerca să obţină o a paisprezecea, vineri, în runda a treia, împotriva elveţiencei Viktorija Golubic (locul 82).

Kostiuk este acum la un tur distanţă de a egala cea mai bună performanţă a sa la Roland Garros, unde a ajuns în optimile de finală în 2021.

Agerpres