Meciul de box care poate opri planeta! Englezii vor sa organizeze cea mai tare lupta din istoria lor: cand poate avea loc Joshua vs Fury

Tyson Fury doreste o lupta la titlul mondial impotriva lui Anthony Josua pentru a satisface dorinta fanilor englezi, anunta Sky Sports.

Potrivit promotorului Eddie Hearn, Josua se pregateste sa semneze pentru aceasta lupta. Eddie spera sa le poata oferi fanilor aceasta lupta. Pana la acest meci, Fury trebuie sa isi apere centurile in fata lui Deontay Wilder, iar Josua va lupta cu Kubrat Pulev, pentru centurile IBF.

"Daca voi pierde cu Deontay Wilder, atunci nimic nu va mai avea loc. Totul merge bine si vreau meciul cu Josua. Vreau sa arat britanicilor ceea ce vor sa vada. Va fi cea mai tare lupta. Trebuie sa inceteze sa vorbeasca si sa ii dam drumul.", a spus Fury pentru Sky Sports.

De curand, Josua a facut anuntul pe Twitter: "Daca vrei sa demonstrezi ca esti numarul unu, lupta cu mine!" Chiar daca razboiul declaratiilor a inceput deja, toata lumea asteapta ceva oficial si ca lupta sa se desfasoare chiar in acest an. Tyson Fury este cel care l-a invins pe Wladimir Klitschko pentru centura WBA si are un record de 64-3 in boxul profesionist.

"If you really want to say you are number one, come and fight me" ????@anthonyfjoshua has a message for @Tyson_Fury to prove who is the heavyweight number king! pic.twitter.com/GD73tSzZ9c