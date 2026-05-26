Gruparea roș-albastră a jucat în play-out în actuala stagiune. În semifinala barajului pentru un loc în preliminariile UEFA Europa Conference League, FCSB a trecut de Botoșani după un thriller încheiat 4-3, iar în finala barajului fosta campioană o va întâlni pe Dinamo.

Meciul va avea loc vineri, 29 mai, de la ora 20:30. Confruntarea, care va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro, va avea loc pe ”Arcul de Triumf”. Dinamo - FCSB este sold-out.

Un club din străinătate ar face orice să transfere un titular de la FCSB, dar întâmpină o problemă: ”Oricât ne-am dori”

Într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro, Mirel Rădoi, care a antrenat-o pe FCSB la începutul play-out-ului și care în prezent este ”principal” la Gaziantep, a susținut că turcii încă îl vor pe Ștefan Târnovanu la echipă, dar în același timp e conștient că mutarea sa nu va putea fi perfectată.

”Oricât ne-am dori în momentul de față să avem un portar ca Fane nu putem să îl luăm”, a spus Rădoi.

Ioan Becali, agentul lui Ștefan Târnovanu, spunea recent că nu are de gând să îl lase pe portarul lui FCSB la Gaziantep, club care a încheiat pe locul 12 în clasamentul Superligii Turciei cu 37 de puncte.

”(n.r. dacă Gaziantep este o opțiune pentru Târnovanu) Mda, Gaziantep este un club ok... Dar nu am de gând să fac mișcarea asta”, sugera Becali la Digi Sport.

MM Stoica: ”Târnovanu poate să plece dacă vine oferta”

În același timp, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a ținut să puncteze că Târnovanu poate pleca dacă primește ofert din străinătate.

”Târnovanu poate pleca, dacă va avea ofertă din străinătate. Important e ca jucătorii care vor pleca, destui, să fie înlocuiți de unii de valoare”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Târnovanu a bifat de-a lungul anilor la FCSB 206 apariții în toate competițiile, a încasat 229 de goluri și a încheiat 71 de partide fără gol primit, în peste 18.000 de minute petrecute între buturile echipei.