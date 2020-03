Singurul boxer care i-a luat titlul mondial lui Muhammad Ali in ring se lupta acum pentru viata sa

In plina epidemie de coronavirus, presa americana a readus in prim-plan lupta eroica pentru viata a unuia dintre boxerii americani emblematici.

Leon Spinks (66 ani), boxerul care l-a invins pe Muhammad Ali in 1978, in lupta pentru toate centurile mondiale la categoria supergrea, intr-un meci decis prin decizia arbitrilor, in ceea ce specialistii de box considera ca a fost una dintre cele mai mari surprize din istoria acestui sport, se lupta pentru viata sa. In iunie 2019, Spinks a fost diagnosticat cu cancer de prostata, dar, dupa trei runde de chimioterapie, cancerul s-a intins si spre maduva osoasa. In noiembrie, sotia acestuia a dezvaluit ca doctorii ii mai dadusera doar doua saptamani de viata, dar fostul supergreu continua sa lupte pentru viata sa, desi are probleme de inghitire si pastilele trebuie sa ii fie dizolvate si injectate printr-un tub de hranire. Recent, Spinks a inceput sa fumeze marijuana, la indicatia doctorilor, pentru a-i imbunatati dispozitia mentala si pentru a putea continua chinuitoarea lupta cu boala, iar sotia sa a organizat, in casa lor din Los Angeles, o sesiune de autografe, in incercarea de a strange fonduri pentru acoperirea facturilor medicale, un flacon de 120 de pastille pentru tratarea cancerului de prostata constand 8.000 de dolari.

Spinks a disputat 46 meciuri la profesionisti, castigand 26, remizand in 3 si pierzand 17. El a servit in armata americana, in US Marine Corps, intre 1973 si 1976, iar la amatori are o medalie olimpica de aur la JO 1976, una de argint la Pan American Games (1975) si una de bronz la Campionatele Mondiale (1974). La profesionisti s-a luptat intre 1977 si 1995, cea mai mare performanta fiind meciul cu Muhammad Ali din februarie 1978, disputat la Hilton Hotel din Las Vegas, cand l-a invins in mod neasteptat pe cel care este considerat unul dintre cei mai valorosi si spectaculosi boxeri din toate timpurile. El detine recordul pentru ca a reusit sa castige titlul mondial dupa doar 8 meciuri la profesionisti, dar, ulterior, a pierdut titlul WBC pentru ca nu a vrut sa lupte cu Ken Norton si a ales sa il infrunte din nou pe Ali.

Pozele cu dintii sai din fata lipsa au devenit emblematice, fiind copiate pe tricouri sau pictate pe cladiri din St. Louis, Missouri, localitatea sa natala. Pentru victorie, el a incasat 320.000 de dolari, iar la rejucare, care a avut loc in septembrie 1978, in Superdome din New Orleans, a primit un cec pentru 3 milioane de dolari. A mai luptat de inca doua ori pentru centura mondiala, in 1981, cand a pierdut prin TKO in runda a treia lupta cu Larry Holmes pentru categoria supergrea WBC, si in 1986, cand a cedat in runda a sasea, tot prin TKO, in fata lui Dwight Muhammad Qawi, la categoria grea WBA. In anii ’90 a luptat in Frontier Martial-Arts Wrestling, iar in 1992 a detinut titlul FMW Brass Knuckles Heavyweight Championship.