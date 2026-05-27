Ce se întâmplă cu fotbalistul căruia i s-a furat pașaportul înainte să plece la CM 2026

După ce i s-a furat paşaportul la Amsterdam, Saud Abdulhamid a reuşit să obţină unul nou graţie ajutorului prompt acordat de ambasada ţării sale în Ţările de Jos şi de federaţia saudită. Fundaşul echipei RC Lens, care face parte din lotul saudit pentru Cupa Mondială, le-a adresat un mesaj public de mulţumire în social media.

Saud Abdulhamid a ţinut să le mulţumească public celor care l-au ajutat în această situaţie neplăcută. El a publicat miercuri un mesaj pentru a mulţumi Ambasadei Arabiei Saudite în Ţările de Jos şi Federaţiei Saudite de Fotbal, după ce i-a fost furat paşaportul la Amsterdam.

"Adresez sincere mulţumiri şi toată recunoştinţa mea Ambasadei Regatului Arabiei Saudite în Ţările de Jos, precum şi Federaţiei Saudite de Fotbal şi tuturor membrilor acesteia, pentru atenţia şi sprijinul de care am beneficiat încă din primul moment", a scris jucătorul în vârstă de 26 de ani.

De asemenea, el i-a mulţumit personal secretarului general al federaţiei pentru implicarea sa în demersurile care au permis obţinerea rapidă a unei noi vize. "De acum înainte, ne continuăm misiunea cu şi mai multă determinare pentru a ne servi ţara. În drum spre Cupa Mondială."

Absent de la festivităţile organizate la Lens după victoria din Cupa Franţei, Saud Abdulhamid se afla în Ţările de Jos pentru o nuntă atunci când maşina lui a fost spartă şi i-au fost furate mai multe obiecte personale, printre care şi paşaportul. Federaţia saudită a confirmat rapid că acest incident îl împiedica temporar să se alăture "Şoimilor verzi", care plecaseră deja în Statele Unite, înainte de a colabora cu ambasada pentru a-şi regla situaţia cât mai repede posibil.

Arabia Saudită va înfrunta Spania, Uruguay şi Capul Verde în grupa H.