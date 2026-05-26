FC Barcelona se desparte de o legendă: ”O istorie perfectă”

Căpitanul emblematic al Barcelonei, Alexia Putellas, va părăsi clubul catalan la sfârşitul sezonului, conform anunţului comun al echipei şi al jucătoarei.

Ea va fi onorată miercuri, în cadrul unei ceremonii care va avea loc pe Camp Nou, iar duminică va juca împotriva lui Real Madrid (ora 17:00), în ceea ce va fi ultimul ei meci pentru Barça.

Sosită la FC Barcelona în 2012, la doar 18 ani, Putellas a petrecut paisprezece sezoane (507 meciuri), devenind a doua jucătoare a clubului cu cele mai multe selecţii, după Melanie Serrano (516).

Spaniola a acumulat o listă imensă de realizări, cu 38 de trofee, inclusiv 10 titluri în La Liga şi 4 titluri în Liga Campionilor, cel mai recent fiind câştigat sâmbătă, după ce a învins-o pe Lyon cu 4-0 în finală.

În perioada petrecută în Catalonia, ea a câştigat şi două premii Balonul de Aur (2021, 2022), devenind prima jucătoare care a câştigat trofeul de mai multe ori înainte ca Aitana Bonmati, coechipiera ei, să o egaleze şi apoi să o depăşească. La 32 de ani, nu se aşteaptă ca ea să-şi încheie cariera.

”O istorie perfectă”, a scris Putellas pe Instagram.