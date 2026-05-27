Tehnicianul a semnat pe doi ani cu echipa din Grant, care l-a avut ”principal” în sezonul 2025/26 pe Costel Gâlcă. Antrenorul nu și-a dus însă la bun sfârșit obiectivul principal fixat, accederea în cupele europene, și a fost demis la finalul stagiunii.

Daniel Pancu are o singură dorință după ce a preluat-o pe Rapid: ”E momentul potrivit”

Miercuri, s-a perfectat despărțirea dintre Pancu și CFR Cluj și în aceeași zi a fost prezentat oficial la Rapid, club pe care l-a mai dirijat în urmă cu șase ani.

Într-un scurt interviu pentru Pro TV și Sport.ro, Daniel Pancu a evidențiat că Rapid, față de acum șase ani, este un club complet, cu condiții financiare și o infrastructură de top.

Antrenorul speră, așadar, să fie legitimat cât mai mult la Rapid și să aibă o perioadă încununată de succese. Rapid nu a mai câștigat titlul din 2003, când pe bancă stătea Mircea Rednic.

”E momentul potrivit. Rapid e un club complet în momentul de față. Suporteri a avut tot timpul, la fel și condiții financiare. Pe partea asta de infrastructură sunt în top, concurează cu patru-cinci echipe să câștige ceva important.

Sper să fie cât mai lungă perioada mea aici și să fie încununată de succese. (n.r. Care e mesajul tău pentru fani?) Uniți, suntem invincibili”, a spus Daniel Pancu pentru Pro TV și Sport.ro.

Cu Pancu antrenor, CFR Cluj a terminat pe locul 3 în play-off-ul Superligii României cu 43 de puncte. După zece etape, ardelenii au bifat patru victorii, patru remize și două eșecuri.