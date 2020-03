Avem primul boxer roman calificat la Jocurile Olimpice! „Noul Doroftei” merge la Tokyo, dar mai intai trebuie sa stea in carantina

Un boxer roman a obtinut calificarea in extremis, inaintea suspendarii turneului preolimpic de la Londra.

In cadrul categoriei 52kg, Cosmin-Petre Garleanu l-a invins la puncte (decizie 3-0) pe azerul Rufat Huseinov, in optimile de finala ale turneului pre-olimpic, calificarea in sferturi aducandu-i calificarea la JO 2020. Pugilistul nascut la Hunedoara a reusit o performanta notabila in septembrie 2015, cand a cucerit aurul la Campionatele Mondiale de juniori de la Sankt-Petersburg (Rusia), iar anul trecut s-a intors cu argintul de la Europenele U22, competitie disputata la Vladikavkaz (Rusia). El a fost asemanat cu Leonard Doroftei, fostul campion mondial la profesionisti, datorita ambitiei sale extraordinare si a faptului ca reuseste sa isi domine adversarii, in ciuda faptului ca multi sunt mai inalti si au o alonja mai mare. La fel ca ceilalti colegi de delagatie, la intoarcerea in tara, Garleanu ar putea sa intre in carantina sau in izolare la domiciliu pentru doua saptamani.

România a deplasat noua boxeri la Londra, din care Cristina Cosma (cat. 60 kg), Robert Jitaru (cat. 57 kg) si Daniel Burciu (cat. +91 kg) au pierdut sambata, Cristian-Razvan Filip (cat. 91) a fost invins duminica, iar Paul-Andrei Aradoaie (81 kg) si Maria Claudia Nechita (57 kg) au obtinut victorii duminica si erau programati sa urce din nou in ring marti. Tot luni, la cat. 69 kg, Eric Tudor a fost intrecut la puncte (2-3) de grecul Dionysos Pefanis in primul tur, iar Sorin-Mihai Caliniuc a pierdut in prima runda la cat. 75 kg, in fata suedezului Adam Chartoi (0-5).

Grupul de lucru pentru box din cadrul Comitetului International Olimpic a decis luni sa intrerupa turneul preolimpic european de la Londra, la care participau si pugilistii romani, din cauza pandemiei de coronavirus, in Marea Britanie fiind inregistrate peste 1.500 de imbolnaviri si 55 de decese. De asemenea, au fost suspendate si turneele preolimpice de la Buenos Aires (finalul lunii martie si inceputul lui aprilie) si Paris (mai). Grupul de lucru din cadrul CIO spera intr-o desfasurare a calificarilor pentru JO 2020 in lunile mai si iunie.

Romania a ajuns acum la 59 de sportivi calificati la JO 2020:

Atletism (5): Florentina Iusco (saritura in lungime), Alina Rotaru (saritura in lungime), Claudia Bobocea (1.500 m), Daniela Stanciu (saritura in inaltime), Alin Firfirica (aruncarea discului)

Baschet (4): echipa feminina 3x3

Box (1): Cosmin-Petre Garleanu (cat. 52 kg)

Canotaj (18): patru rame masculin, dublu vasle feminin - categorie usoara, patru rame feminin, dublu vasle masculin, dublu vasle feminin, dublu rame feminin, dublu rame masculin

Ciclism (2): Vlad Dascalu (mountain bike), (ciclism pe sosea)

Fotbal (18): echipa nationala olimpica

Gimnastica artistica (2): Maria Holbura (individual compus), Marian Dragulescu (sarituri)

Inot (2): Robert Glinta (100 m spate), Daniel Martin (100 m spate)

Kaiac-canoe (2): canoe-2 masculin pe 1.000 m

Lupte (1): Alina Vuc (cat. 50 kg)

Tenis de masa (3): echipa feminina (3 jucatoare)

Tir sportiv (1): Laura Coman (pusca aer comprimat 10 m)