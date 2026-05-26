Inter a avut un sezon de vis sub comanda lui Cristi Chivu și a reușit să câștige eventul în Italia: trofeul Serie A și Coppa Italia.

„Nerazzurii” își doresc ca în stagiunea viitoare Inter să performeze, astfel că sunt gata să îi ofere lui Cristi Chivu tot ce își dorește.

Răzvan Lucescu a știut că Cristi Chivu va reuși la Inter

Antrenorul lui PAOK l-a felicitat pe Cristi Chivu pentru performanța reușită în acest sezon la Inter.

Răzvan Lucescu a subliniat că se aștepta ca tehnicianul român să facă treabă bună la Inter și a explicat motivul.

„Să spun că mă gândeam că o să facă eventul...nu vreau să fie ipocrizie. Îl cunosc. Știu ce valoare umană și profesională are. L-am cunoscut la echipa națională, avea personalitate.

A avut și șansa să lucreze cu antrenori de top. A învățat diferite metode, să gestioneze situațiile, dar și jucătorii. Unii sunt mai complicați, alții mai puțin complicați.

Ceea ce a reușit el la Parma plus Inter arată că este un antrenor de valoare și de talent. Nu e vorba doar de Inter. E un succes să te duci acolo, să faci eventul, să te impui în fața unor personalități, unor talente extraordinare, să gestionezi toate aceste momente cu zâmbetul pe buze, să ai capacitatea să-i motivezi din nou după finala de Champions League și după pierderea dramatică a campionatului anul trecut. E o mare decepție și a reușit.”, a spus Răzvan Lucescu, la Prima Sport.

Pe lângă performanța reușită la cârma echipei din Milano, Răzvan Lucescu a ținut să evidențieze și ce a făcut Cristi Chivu la Parma.

Tehnicianul român a reușit să o salveze pe Parma într-un moment în care echipa la care au jucat Dennis Man și Valentin Mihăilă părea ca retrogradată.

„A creat într-un timp scurt un grup compact la Parma. Acolo și-a arătat personalitatea puternică ca antrenor. Are o carieră extraordinară în față. El a câștigat campionatul și cu Primavera.

Campionatul italian e greu, cu tacticieni. Fiecare antrenor pregătește și știe și când doarme soția celuilalt antrenor, când se duc la toaletă, ce citesc. Ei știu tot, dar ei nu organizează echipele să joace cu identitate.”, a mai spus antrenorul lui PAOK.

