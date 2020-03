Tyson Fury poate fi suspendat 8 ani din activitate si isi poate incheia cariera de boxer profesionist! 

Boxerul de 31 de ani este din nou anchetat de autoritatile anti-doping din Marea Britanie.

UK Anti-Doping il investigheaza pe boxerul Tyson Fury si pe varul sau, Hughie Fury, dupa ce au aparut informatii ca un membru al echipei lor ar fi platit unui fermier suma de 25.000 de lire sterline pentru a depune marturie mincinoasa in favoarea lor. Publicatia Mail on Sunday a aflat ca acestia ar fi oferit mita, printr-un intermediar, dupa ce picasera testele anti-doping, in 2015, pentru a primi o suspendare mai mica. In probele celor doi a fost gasita substanta nandrolon, un steroid anabolic folosit pentru marirea capacitatii de efort, mai ales de catre atleti, culturisti si halterofili. Echipa legala a lui Fury a folosit doua declaratii scrise ale fermierului Martin Carefoot, care a spus ca le-ar fi oferit luptatorilor carne de mistret contaminata cu nandrolon. UKAD va redeschide ancheta, iar in cazul in care vor fi gasiti vinovati de dopaj si manipulare a investigatiei, atunci cei doi boxeri risca o noua suspendare, de aceasta data de 8 ani.

Cei doi Fury au picat testele anti-doping in februarie 2015 si au fost acuzati oficial in iunie 2016, iar in decembrie 2017 au primit o suspendare pentru doi ani din competitiile sportive, luandu-se ca punct de start a sanctiunii decembrie 2015. Dupa ce a luptat cu depresia si dependenta de alcool si droguri recreationale, care au dus la pierderea titlurilor castigate impotriva lui Vladimir Klitschko, Tyson Fury s-a reintors in topul categoriei supergrea, invingandu-l pe americanul Deontay Wilder, luna trecuta, in meciul pentru titlul mondial WBC. Cei doi urmeaza sa se lupte pentru a treia oara in prima jumatate a acestui an, pentru ca apoi sa fie programat marele meci dintre Fury si Anthony Joshua.