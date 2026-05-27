”Pancone” a plecat cu scandal de la CFR Cluj. Președintele ardelenilor, Iuliu Mureșan, i-a trimis o ultimă săgeată în ziua în care s-a perfectat despărțirea dintre cele două părți, spunând că ar trebui să ia mai mult Xanax ca să își păstreze calmul.

Într-un scurt interviu pentru Pro TV și Sport.ro, din Giulești, după ce s-au încheiat negocierile cu Rapid și a fost prezentat oficial în Grant, Daniel Pancu a oferit o replică pentru înțepăturile primite de la Mureșan.

”Nu știu ce spune, habar nu am ce spune, săracul, probabil e frustrat de multe probleme... și nici nu contează ce spune un astfel de... Hai să spunem om... despre mine”, a spus Daniel Pancu.

De asemenea, Pancu a ținut să puncteze și că în perioada în care a activat la CFR Cluj s-a simțit foarte bine, exceptând ultima lună.

”Mă bucur, a fost o dorință de a ea și s-a îndeplinit. A fost un loc în care m-am simțit minunat, chiar minunat, până acum spre final. Din păcate, așa stau lucrurile în fotbal. CFR, cu siguranță, va rămâne în inima mea pe viață.

E un club de care m-am îndrăgostit. Păcat de ce s-a întâmplat acum pe final, dar asta nu contează, sunt mai puțin importante. Rămân cifrele în spate, așa, seci cum rămân. Voi fi pe viață suporterul lui CFR Cluj”, a mai spus Pancu.

Cu Pancu antrenor, CFR Cluj a terminat pe locul 3 în play-off-ul Superligii României cu 43 de puncte. După zece etape, ardelenii au bifat patru victorii, patru remize și două eșecuri.