Evangelos Marinakis, patronul lui Nottingham Forest, care deține și Olympiacos și Rio Ave, a fost personajul principal într-un scandal monstru iscat în finala Euroliga, când Olympiacos a învins-o pe Real Madrid cu 92-85.
Finala care s-a disputat într-o atmosferă incendiară a fost umbrită de scenele regretabile de la finalul meciului. Evangelos Marinakis se îndrepta spre ieșire însoțit de gărzile de corp, moment în care s-a oprit lângă un bărbat, identificat ulterior ca fiind Grigoris Dimitriadis, nepotul premierului Greciei, Kyriakos Mitsotakis.
După ce au schimbat câteva replici, Marinakis l-a lovit puternic cu palma pe Dimitriadis, care a ripostat și l-a bruscat pe finanțatorul de la Nottingham Forest, care s-a ales cu tricoul rupt în urma altercației.
Dimitriadis, fost consilier general al guvernului, este un personaj influent în Grecia și a fost implicat în scandalul ”PredatorGate”, când 92 de persoane, politicieni, afaceriști și jurnaliști au fost spionați. În urma scandalului, Dimitriadis a demisionat, însă nu a recunoscut niciodată că ”PredatorGate” a fost motivul.
Evangelos Marinakis, un personaj controversat
Evangelos Marinakis este un personaj extrem de controversat. Afaceristul a strâns o avere estimată la 7 miliarde de dolari din transportul maritim și a fost implicat și în politica din Grecia.
De altfel, de-a lungul timpului, Marinakis a fost cercetat și pentru trucare de meciuri și a fost interzis pe stadioane după ce a scuipat un arbitru.
În 2018, Marinakis a fost anchetat pentru trafic de droguri, însă, în urma investigațiilor, autoritățile nu au reușit să dovedească implicarea patronului de la Nottingham Forest.
