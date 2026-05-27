Evangelos Marinakis, patronul lui Nottingham Forest, care deține și Olympiacos și Rio Ave, a fost personajul principal într-un scandal monstru iscat în finala Euroliga, când Olympiacos a învins-o pe Real Madrid cu 92-85.

Finala care s-a disputat într-o atmosferă incendiară a fost umbrită de scenele regretabile de la finalul meciului. Evangelos Marinakis se îndrepta spre ieșire însoțit de gărzile de corp, moment în care s-a oprit lângă un bărbat, identificat ulterior ca fiind Grigoris Dimitriadis, nepotul premierului Greciei, Kyriakos Mitsotakis.

După ce au schimbat câteva replici, Marinakis l-a lovit puternic cu palma pe Dimitriadis, care a ripostat și l-a bruscat pe finanțatorul de la Nottingham Forest, care s-a ales cu tricoul rupt în urma altercației.

Dimitriadis, fost consilier general al guvernului, este un personaj influent în Grecia și a fost implicat în scandalul ”PredatorGate”, când 92 de persoane, politicieni, afaceriști și jurnaliști au fost spionați. În urma scandalului, Dimitriadis a demisionat, însă nu a recunoscut niciodată că ”PredatorGate” a fost motivul.