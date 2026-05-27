GALERIE FOTO Au apărut imaginile! Patronul din Premier League l-a luat la bătaie pe fiul premierului

Au apărut imaginile! Patronul din Premier League l-a luat la bătaie pe fiul premierului Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Patronul unui club din Premier League a fost implicat într-un scandal monstru. 

TAGS:
Evangelos MarinakisolympiacosReal MadridbataieNottingham Forest
Din articol

Evangelos Marinakis, patronul lui Nottingham Forest, care deține și Olympiacos și Rio Ave, a fost personajul principal într-un scandal monstru iscat în finala Euroliga, când Olympiacos a învins-o pe Real Madrid cu 92-85.

Evangelos Marinakis a luat la bătaie un politician

  • Marinakis 50
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Finala care s-a disputat într-o atmosferă incendiară a fost umbrită de scenele regretabile de la finalul meciului. Evangelos Marinakis se îndrepta spre ieșire însoțit de gărzile de corp, moment în care s-a oprit lângă un bărbat, identificat ulterior ca fiind Grigoris Dimitriadis, nepotul premierului Greciei, Kyriakos Mitsotakis.

După ce au schimbat câteva replici, Marinakis l-a lovit puternic cu palma pe Dimitriadis, care a ripostat și l-a bruscat pe finanțatorul de la Nottingham Forest, care s-a ales cu tricoul rupt în urma altercației. 

Dimitriadis, fost consilier general al guvernului, este un personaj influent în Grecia și a fost implicat în scandalul ”PredatorGate”, când 92 de persoane, politicieni, afaceriști și jurnaliști au fost spionați. În urma scandalului, Dimitriadis a demisionat, însă nu a recunoscut niciodată că ”PredatorGate” a fost motivul.

Evangelos Marinakis, un personaj controversat

Evangelos Marinakis este un personaj extrem de controversat. Afaceristul a strâns o avere estimată la 7 miliarde de dolari din transportul maritim și a fost implicat și în politica din Grecia. 

De altfel, de-a lungul timpului, Marinakis a fost cercetat și pentru trucare de meciuri și a fost interzis pe stadioane după ce a scuipat un arbitru.

În 2018, Marinakis a fost anchetat pentru trafic de droguri, însă, în urma investigațiilor, autoritățile nu au reușit să dovedească implicarea patronului de la Nottingham Forest.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce s-a întâmplat cu Ferrari după ce a lansat primul model complet electric, Luce
Ce s-a întâmplat cu Ferrari după ce a lansat primul model complet electric, Luce
ULTIMELE STIRI
Suceava a câștigat Cupa U17! Finală nebună cu 9 goluri, ultimele în '90+4 și '90+7
Suceava a câștigat Cupa U17! Finală nebună cu 9 goluri, ultimele în '90+4 și '90+7
I-a spus direct fostului antrenor din Superliga: ”Nu te-aș mai lua niciodată!”
I-a spus direct fostului antrenor din Superliga: ”Nu te-aș mai lua niciodată!”
Ce salariu va avea Daniel Pancu la Rapid + când va fi prezentat
Ce salariu va avea Daniel Pancu la Rapid + când va fi prezentat
Antrenorul anului din Anglia vine din liga secundă!
Antrenorul anului din Anglia vine din liga secundă!
Titularul Universității Craiova, gata să plece din Bănie: ”Nu știu dacă voi mai rămâne!”
Titularul Universității Craiova, gata să plece din Bănie: ”Nu știu dacă voi mai rămâne!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A venit anunțul în cazul lui Dennis Politic: "Patru ani de contract"

A venit anunțul în cazul lui Dennis Politic: "Patru ani de contract"

Mirel Rădoi, fericit ca un copil! Cum arată noul său bolid de peste 300.000 de euro

Mirel Rădoi, fericit ca un copil! Cum arată noul său bolid de peste 300.000 de euro

E gata să schimbe echipa din sezonul următor: ”Sunt discuții avansate”

E gata să schimbe echipa din sezonul următor: ”Sunt discuții avansate”

Răzvan Lucescu, după performanța incredibilă a lui Cristi Chivu la Inter: „Nu vreau să fie ipocrizie”

Răzvan Lucescu, după performanța incredibilă a lui Cristi Chivu la Inter: „Nu vreau să fie ipocrizie”

Un club din străinătate ar face orice să transfere un titular de la FCSB, dar întâmpină o problemă: ”Oricât ne-am dori”

Un club din străinătate ar face orice să transfere un titular de la FCSB, dar întâmpină o problemă: ”Oricât ne-am dori”

FC Barcelona se desparte de o legendă: ”O istorie perfectă”

FC Barcelona se desparte de o legendă: ”O istorie perfectă”



Recomandarile redactiei
Ce salariu va avea Daniel Pancu la Rapid + când va fi prezentat
Ce salariu va avea Daniel Pancu la Rapid + când va fi prezentat
I-a spus direct fostului antrenor din Superliga: ”Nu te-aș mai lua niciodată!”
I-a spus direct fostului antrenor din Superliga: ”Nu te-aș mai lua niciodată!”
Titularul Universității Craiova, gata să plece din Bănie: ”Nu știu dacă voi mai rămâne!”
Titularul Universității Craiova, gata să plece din Bănie: ”Nu știu dacă voi mai rămâne!”
Gigi Becali s-a lămurit în privința unui jucător de la FCSB: ”Am fost păcălit, asta e”
Gigi Becali s-a lămurit în privința unui jucător de la FCSB: ”Am fost păcălit, asta e”
Suceava a câștigat Cupa U17! Finală nebună cu 9 goluri, ultimele în '90+4 și '90+7
Suceava a câștigat Cupa U17! Finală nebună cu 9 goluri, ultimele în '90+4 și '90+7
Alte subiecte de interes
Controversatul Evangelos Marinakis are probleme cu legea: a fost trimis în judecată pentru sprijinirea unei organizații criminale
Controversatul Evangelos Marinakis are probleme cu legea: a fost trimis în judecată pentru sprijinirea unei organizații criminale
Numele-surpriză care a devenit favorit să-l înlocuiască pe Postecoglou la Nottingham Forest
Numele-surpriză care a devenit favorit să-l înlocuiască pe Postecoglou la Nottingham Forest
Luptă teribilă în Grecia! PAOK a obținut o victorie uriașă, cu două etape înainte de finalul campionatului
Luptă teribilă în Grecia! PAOK a obținut o victorie uriașă, cu două etape înainte de finalul campionatului
Încă un rival de top pentru Răzvan Lucescu! După Panathinaikos, și Olympiacos și-a adus antrenor cu nume
Încă un rival de top pentru Răzvan Lucescu! După Panathinaikos, și Olympiacos și-a adus antrenor cu nume
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
CITESTE SI
Cine este Eugen Tomac, politicianul vehiculat că ar putea fi propus premier de președintele Nicușor Dan

stirileprotv Cine este Eugen Tomac, politicianul vehiculat că ar putea fi propus premier de președintele Nicușor Dan

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!