Coman e pe modul "VRALEALA" si ii TERMINA pe jucatorii nationalei! :)) Dezvaluiri din cantonamentul Romaniei

Jucatorii nationalei sunt all in inaintea dublei decisive cu Suedia si Spania.

Se simte asta peste tot in cantonamentul Romaniei! In sala de mese de la Mogosoaia sunt puse pe pereti mesaje motivationale alaturi de fotografiile unor mari sportivi: Muhamad Ali, Michael Jordan, Carl Lewis.

De asemenea, jucatorii nationalei au si o sala de recreere unde pot juca darts, biliard, fotbal de masa sau FIFA. Cu toate astea, "Mafia" e cea mai populara distractie pentru internationali. "Mafia" e un joc psihologic pe care l-au jucat si tricolorii mici in perioada Campionatului European U21.

Mafia este un joc de societate in care ai nevoie de carti de joc si de multa perspicacitate. Jucatorii trebuie sa aiba abilitatea de disimulare pentru a induce in eroare oponentii. Conform tricolorilor, cel mai bun la acest joc este Florinel Coman, deoarece nu se stie niciodata daca minte sau spune adevarul. "Are vrajeala in el" - spun fotbalistii despre 'Mbappe' de la FCSB :).

Vrei sa joci si tu darts, fotbal de masa, FIFA sau Mafia, precum jucatorii nationalei? Vezi de Black Friday 2019, din 15 noiembrie, daca vreunul din aceste jocuri sunt reduse, poate ai noroc si le gasesti pe toate la preturi bune!