Anunțul lui Mihai Stoica, înainte de FCSB - CFR Cluj. Când revin Florinel Coman și Vlad Chiricheș 

Partida va avea loc sâmbătă (11 mai), de la ora 20:00, pe Arena Națională, iar FCSB este pregătită să alinieze cea mai bună echipă disponibilă.

Mihai Stoica a anunțat că Florinel Coman și Vlad Chiricheș și-au revenit după accidentările suferite și vor face parte din lot.

În plus, oficialul de la FCSB a explicat că și Octavian Popescu va fi apt de joc, urmând să se opereze după meciul în care vor primi trofeul și medaliile de campioni.

"Tavi probabil va juca în meciul cu CFR și apoi se va opera. La meciul cu CFR, Radunovic se va întoarce, este în țară. Vor fi 55.000 de suporteri roș-albaștri. Ar fi excepțional să fie încununat și cu un rezultat bun, dar va fi meciul bucuriei.

Din minutul unu până în ultimul minut vom auzi scandarea pe care ne dorim să o auzim la fiecare final de campionat și pe care nu am mai auzit-o de foarte mult timp.

Este un meci pe care îl tratăm cu maximă seriozitate și vor juca toți fotbaliștii apți. Coman va juca, Chiricheș are și el șanse să joace. Vor juca fotbaliștii apți", a spus Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.

Anunțul lui Octavian Popescu după înfrângerea cu Universitatea Craiova

Jucătorul de la FCSB a vorbit despre partida din Bănie, dar și despre problema medicală cu care s-a confruntat pe întreaga durată a sezonului.

"A fost un meci bun, trebuia să dăm tot ce avem mai bun. Aveam planuri să nu pierdem niciun meci în play-off. Am avut și eu o fază pe care am tratat-o superficial, am pus presiune, dar au fost mai buni la finalizare.

Eu, în ultimul an, am jucat cu o problemă la gleznă. O să merg să mă operez, probabil voi lipsi o lună-două, acum în această pauză, nu o să pierd debutul sezonului", a declarat Octavian Popescu, după meciul cu Universitatea Craiova.