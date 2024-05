Francezul a avut un prim sezon promițător și a devenit primul francez care primește acest titlu.

La doar 20 de ani, Wembanyama a fost recrutat de San Antonio Spurs în iunie 2023, unde a fost selecționat pe prima poziție la draft (n.r - selecția tinerilor jucători). Acesta este primul său trofeu în NBA și a venit ca o validare a muncii sale și a potențialul extraordinar.

"Știam că pentru a reuși trebuia să fiu bun individual și dominant pe teren", a declarat Wembanyama, conform TNT.

"Titlul de debutantul anului a fost mereu foarte important și sunt fericit că este oficial", a adăugat francezul.

