După o primă repriză tăcută, elevii lui Andrei Prepeliță au pornit motoarele în actul secund. Mai întâi, Daniel Benzar a deschis scorul în minutul 67, ca Alexandru Dandea (71') să majoreze diferența, iar Benzar (90+2') să realizeze ”dubla” și să înghețe tabela de marcaj la 3-0. FC Buzău a promovat, astfel, pentru prima dată de la înființare (2016).

Sărbătoare la Buzău! Fotbaliștii s-au bucurat alături de fani în urma promovării istorice. Vali Dumitrache: ”Am muncit un an pentru asta”

Imediat după fluierul de final, artificiile au zguduit stadionul, dar și orașul. Fulgerători, fanii au invadat arena din Crâng și au sărbătorit promovarea alături de fotbaliști. Extenuați, jucătorii au găsit până și ultima firimitură de energie să-și ridice antrenorul, să facă poze alături de fani, să cânte și să se bucure de performanța reușită marți seară.

Valentin Dumitrache, crescut de juniorii Gloriei Buzău și trimis sub formă de împrumut înapoi acasă de la Farul Constanța la începutul actualei stagiuni, cu gheață la genunchi, șchiopătând, dar cu multă tărie de caracter, a exultat după meci.

”Sunt foarte fericit. Am muncit un an pentru asta. Suntem bucuroși că ne-am îndeplinit obiectivul. Să ne meargă bine în Superliga. Sezonul a fost cu bune și cu rele. Mă bucur că s-a terminat cu bine. Sper să fiu bine, să nu am nimic la genunchi. Să mă recuperez cât mai repede și să văd ce fac la vară”, a spus Dumitrache pentru Sport.ro.

Pe stadionul din Crâng au asistat și Marcel Ciolacu, premierul României, alături de Constantin Toma, primarul Buzăului

Pentru FC Buzău este prima promovare în Liga 1 de la înființare. Clubul a fost fondat în 2016, redenumit în 2018 în SCM Gloria Buzău și revenit la prima formă a numelui în 2021, pentru a obține licența de Liga 1.

FC Buzău, promovare istorică în prima ligă

După 3-0 cu Unirea Slobozia, formația dirijată de Andrei Prepeliță a obținut matematic calificarea în primul eșalon. După nouă etape în play-off-ul ligii inferioare, FC Buzău a înregistrat 48 de puncte și se află pe locul patru. Cum Corvinul Hunedoara (locul doi) și CSC 1599 Șelimbăr (locul trei) nu au drept de promovare, elevii lui Prepeliță s-au putut bucura marți de accederea în Superliga.

1. Unirea Slobozia - 59 de puncte

2. *Corvinul Hunedoara - 49 de puncte

3. *CSC 1599 Șelimbăr - 49 de puncte

4. Gloria Buzău - 48 de puncte



5. *Csikszereda Miercurea Ciuc - 40 de puncte

6. *CS Mioveni - 39 de puncte

*Echipele încă nu și-au disputat jocurile din runda cu numărul nouă a play-off-ului din Liga 2.

VIDEO | Fanii au invadat stadionul din Buzău!

Foto și video: Vali Andronescu