După meciul cu Cremonese, "cruciații" și-au primit medaliile de campioni și trofeul, iar, mai apoi, au mers în fața galeriei pentru a se bucura alături de fani.

Valentin Mihăilă a sărbătorit alături de partenera sa

Internaționalul de 24 de ani a apărut pe teren alături de o frumoasă blondă, Ami Colhon, cea despre care se presupune că este iubita sa.

Tânăra originară din Craiova a postat câteva imagini pe contul de Instagram în care este alături de jucător, dar și alături de Alexandra Ionela Grigoriță, partenera lui Dennis Man.

Valentin Mihăilă și Dennis Man vor să rămână la Parma

Românii mai au contract cu Parma până în 2025, iar ambii spun că vor să continue și în sezonul următor. După Man, a venit rândul lui Mihăilă să facă un anunț public în acest sens.

"Toți băieții au jucat bine în acest sezon. Încă de la început mi-am dorit să joc în Serie A cu această echipă. În startul stagiunii nu am jucat mult, însă m-am antrenat din greu, am avut mentalitate corectă și am fost răsplătit.

Viitorul? Mă văd aici. Consider că Parma este echipa de care am nevoie și la care pot da mai mult. Fanii sunt alături de noi la toate meciurile, cei din club și din staff sunt minunați, am niște colegi foarte buni. Îmi doresc să rămân la Parma", a spus Valentin Mihăilă, citat de Parma Live.