Transfer după transfer la Real Madrid! Florentino Perez pregătește 45 de milioane de euro pentru următoarea mutare

După ce l-au luat deja pe puștiul Endrick (17 ani) de la Palmeiras pentru 45 de milioane de euro, madrilenii sunt aproape să-i transfere pe Kylian Mbappe și pe Alphonso Davies.

Primul va rămâne liber de contract și pare din ce în ce mai aproape de o mutare pe ”Santiago Bernabeu”, în timp ce canadianul va intra în ultimul an de contract cu Bayern Munchen și este tentat de o mutare la noua campioană a Spaniei.

Real Madrid și-ar dori să transfere și un puști argentinian, pe numele său Franco Mastantuono (16 ani), legitimat la River Plate. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Florentino Perez ar vrea să plătească nu mai puțin de 45 de milioane de euro în schimbul său, sumă ce reprezintă clauza sa de reziliere.

Doar că Realul vrea să negociere cu River Plate condițiile de plată. Spaniolii ar vrea ca suma să fie plătită eșalonat, iar clubul său să nu activeze clauza de reziliere.

