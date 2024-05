Ce se întâmplă la CSM București? Comunicatul uluitor transmis de club, după eliminarea din Liga Campionilor

În urma acestui rezultat nesatisfăcător, Adi Vasile are zilele numărate pe banca tehnică a "Tigroaicelor", însă o decizie cu privire la viitorul său încă nu a fost luată.

Ce comunicat a transmis CSM București

În decursul zilei de marți a avut loc o ședință la nivelul conducerii clubului, în urma căreia a fost transmis un comunicat către presă, care nu lămurește, cel puțin deocamdată, soarta tehnicianului.

"CSM Bucuresti este cea mai bună echipă din România, în condiții bugetare similare, cu un plus doar la atragerea de sponsorizări.

Situația echipei de handbal feminin a fost prezentată Consiliului de Administrație! Prin tot ce am intreprins in ultimii ani, prin tot ce intreprindem in continuare, vom incerca sa depasim si actualul prag al rezultatelor din Liga Campionilor. Echipa se pregăteşte de ultimele confruntări ale sezonului, care vor aduce un nou titlu pentru clubul nostru!", se arată în mesaj.

Plătite consistent, handbalistele de la CSM București domină Liga Florilor, însă rezultatul pe plan european e unul dezamăgitor. CSM Bucureşti nu s-a mai calificat din 2018 la turneul Final Four al competiţiei.