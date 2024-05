38 de ani de la triumful Stelei în Europa! Helmut Duckadam nu uită și nu iartă: ”M-au aruncat ca pe o măsea stricată!”

Duckadam a fost eroul Stelei în finala disputată la Sevilla. După 0-0 în timpul regulamentar, meciul s-a decis la loviturile de departajare, unde portarul Stelei a apărat nu mai puțin de patru șuturi.

Helmut Duckadam: ”Eu nu pot să uit ce mi-a făcut clubul Steaua!”

Fostul mare portar a explicat de ce a refuzat invitația lansată de Clubul Sportiv al Armatei. Duckadam a fost dezamăgit de felul în care a fost tratat de către ”Militari” după performanța obținută la Sevilla. ”Eroul de la Sevilla” s-a accidentat la scurt timp după finala Cupei Campionilor Europeni, iar operația a reprezentat finalul carierei pentru goalkeeper, însă nu a primit niciun sprijin din partea CSA

Totodată, ulterior, Duckadam a fost nevoit să apeleze la ajutorul rivalilor de la Dinamo pentru a-și găsi un loc de muncă. Fostul portar a activat în cadrul Poliției de Frontieră.

”Cu siguranță, că unii colegi s-au supărat că nu m-am dus, dar bunică-mea avea o vorbă: 'Te iert, dar nu pot să uit'. Eu nu pot să uit ce mi-a făcut mie Clubul Armatei.

În 38 de ani, nu am primit nici măcar un semn că cineva ar vrea să îmi dea un telefon și am trecut prin perioade grele, un telefon să îmi ofere și mie un loc de muncă, așa cum am văzut că se poate oferi la foarte mulți care au activa de-a lungul timpului în cadrul clubului.

Nu am avut niciodată această ofertă și faptul că am fost aruncat la un moment dat ca pe o măsea stricată, și nu trecuseră decât câteva luni de la finala de la Sevilla, nu pot să iert acest lucru și nu pot să merg să mă afișez. Nu sunt supărat pe foștii colegi, ne-am întâlnit acum o săptămână.

M-am întâlnit cu Tudorel Stoica, cu Lăcătuș, cu Belodedici, cu Gabi (n.r. Balint). M-am întâlnit cu colegii mei, numai că acum nu era organizat de colegii mei, era organizat de Clubul Sportiv al Armatei.

În ’94, am fost nevoit să apelez la Dinamo, la rivala istorică, să mă angajez în cadrul Poliției de Frontieră, să am un loc de muncă. Am lucrat 7 ani în cadrul Poliției de Frontieră la Nădlac. Eu sunt pensionar MAI, în loc să fiu pensionar MApN”, a spus Helmut Duckadam la Digi Sport.

Ce a postat FCSB pe 7 mai: ”Cea mai glorioasă zi”

FCSB a postat un mesaj pe 7 mai 2024, pentru a celebra 38 de ani de la marea performanță reușită de echipa lui Emerich Ienei.

„Marți, 7 mai, se împlinesc 38 de ani de la cea mai glorioasă zi a fotbalului românesc.

În acea zi, pe Ramón Sánchez Pizjuán Stadium, Steaua București intra în istoria fotbalului, devenind prima echipă din Estul Europei care cucerea cel mai râvnit trofeu din fotbal, Cupa Campionilor Europeni (actuala UEFA Champions League), într-o finală disputată împotriva celor de la FC Barcelona.

Helmut Duckadam intra în Cartea Recordurilor după ce apăra patru lovituri de departajare consecutive, iar trofeul ajungea la București.

Pentru această uriașă performanță, clubul nostru le aduce un omagiu și le mulțumește acelor mari fotbaliști pentru contribuția extraordinară adusă la dezvoltarea fotbalului românesc!”, se arată pe pagina de Facebook a celor de la FCSB.