PSG, urmărită de ghinion și acasă! Patru bare și un penalty refuzat în meciul cu Borussia Dortmund

Elevii lui Luis Enrique au intrat foarte motivați în meciul din returul semifinalelor Champions League, mai ales că aveau sprijinul a zeci de mii de fani parizieni.

PSG a controlat jocul și a avut mai multe ocazii la poarta adversă în prima parte a înfruntării, însă, în actul secund, parizienii au fost urmăriți de ghinion. Imediat după reluarea jocului, PSG a fost aproape să restabilească egalitatea la general, dar Zaire-Emery a nimerit bara laterală cu poarta goală.

Trei minute mai târziu, Hummels a deschis scorul în meciul de pe Parc des Princes cu o execuție cu capul.

În minutul 61, parizienii au mai avut o bară, la un șut puternic expediat de Nuno Mendes din afara careului.

În minutul 64, Hummels a avut o intervenție dură asupra lui Ousmane Dembele, iar parizienii au cerut penalty. Daniele Orsato, arbitrul meciului, a arătat însă, spre nemulțumirea parizienilor, că faultul s-a produs în afara careului. Reluările au arătat că, într-adevăr, contactul dintre Hummels și atacantul lui PSG s-a produs la câțiva centimetri în afara careului.

MATS HUMMELS BRING DOWN DEMBELE BUTS JUST ABOUT OUTSIDE THE BOX!!!!!!#PSGBVB #UCL pic.twitter.com/zZj1tGwA2p