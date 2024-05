În prima manșă, disputată în Germania, Borussia Dortmund s-a impus la limită, scor 1-0.

Partida de pe Parc des Princes a fost marcată de o primă repriză cu câte o ocazie importantă pentru ambele formații. Partea secundă a fost mult mai animată, cu faze majore la cele două porți.

În minutul 50, Mats Hummels a marcat golul grație căruia Borussia Dortmund s-a impus și în cel de-al doilea meci și a obținut calificarea în finala UEFA Champions League.

Reușita neamțului de 35 de ani vine după o pauză de 11 ani în competiția supremă europeană, din sezonul 2012-2013, când a înscris în februarie 2013, împotriva celor de la Șahtior Donețk.

Coincidența este cu atât mai mai mare, cu cât în acel sezon Borussia Dortmund a ajuns până în finala Champions League, când a fost învinsă de Bayern Munchen, scor 1-2.

