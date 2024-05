Marco Reus a ales unde va juca, după ce și-a anunțat plecarea de la Borussia Dortmund

Reus este o legendă a clubului din Bundesliga, dar recent a făcut anunțul plecării, informație care era cunoscută, de altfel, încă de la începutul sezonului actual.

Nu duce lipsă de echipe interesate de serviciile sale, iar un club și-a manifestat deja interesul pentru un transfer, deși Reus abia a anunțat că hotărârea luată la începutul sezonului rămâne valabilă.

De două ori câștigător de Cupa Germaniei cu Borussia Dortmund, Marco Reus și-ar fi ales deja următoarea destinație. Internaționalul german ar vrea să se transfere în Major League Soccer (MLS), în Statele Unite ale Americii, notează jurnalistul Fabrizio Romano, care-l citează pe fostul fotbalist francez Samir Nasri.

Potrivit informațiilor furnizate în spațiul public în ultima perioadă, ar exista o formație din MLS interesată de Marco Reus, dar până acum nu a venit cu o ofertă concretă.

