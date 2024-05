Reacția lui Edin Terzic după ce Borussia Dortmund s-a calificat în finala Champions League: ”Mulți au fost surprinși!”

În ultimul act, nemții se vor duela cu câștigătoarea partidei dintre Real Madrid și Bayern Munchen.

Edin Terzic: ”Mulți au fost surprinși!”

La finalul partidei, Edin Terzic a vorbit despre faptul că întotdeauna a avut încredere deplină în echipa sa, chiar dacă nimeni nu a văzut-o favorită pe Borussia Dortmund.

Antrenorul nemților a ținut să le mulțumească suporterilor și s-a declarat extrem de fericit de faptul că echipa sa merge pe Wembley pentru a disputa finala celei mai prestigioase competiții europene.

”Înainte de primul joc împotriva lui PSV Eindhoven, am vorbit pentru prima dată despre cât de scurt ar putea fi drumul către Londra.

Atunci, mulți au fost surprinși. Sezonul trecut, am pierdut campionatul acasă, în ultima etapă.

Sunt fericit că putem să le oferim ceva înapoi fanilor. Am crescut de la meci la meci și am realizat că putem fi echipa care poate surprinde pe toată lumea în final. Acum sunt foarte fericit să fiu în finală alături de echipa mea”, a spus Edin Terzic la finalul meciului.

”Sunt mândru! E un moment de care sunt mândru, sunt mândru pentru toată lumea, nu s-a terminat încă visul. Am suferit mult, dar am arătat un joc bun împotriva unei echipe foarte puternică în ofensivă. Nu am primit gol în semifinală, este incredibil.

A fost o prestație incredibilă. Au fost mai buni în prima repriză, dar am avut cea mai mare ocazie prin Adeyemi. În a doua repriză, am fost la fel de motivați”, a mai spus Terzic.