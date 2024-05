Adevăratul motiv pentru care Klopp ar putea renunța la cariera de antrenor: "Ăsta e planul meu"

Într-un interviu acordat acordat în 2019, Jurgen Klopp vorbea despre motivele pentru care ar putea renunța la cariera de antrenor. La acel moment el era antrenorul lui Liverpool de patru ani.

Jurgen Klopp și-a dorit mereu o viață liniștită

Neamțul spunea că și-ar dori enorm să călătorească în lume alături de soția sa, Ulla Sandrock. Cei doi sunt împreună din decembrie 2005.

"Nu pot să îmi imaginez cum va arăta viitorul meu. Dacă aș încerca, cred că ar fi doar viitorul în care nu aș mai lucra în fotbal. Ar trebui să fie un moment în care să mai am suficientă energie pentru a face lucrurile pentru care nu am avut niciodată timp.

Cu siguranță nu o să mă mai vedeți pe bancă la 70 de ani. La începutul vieții mele aveam foarte mult timp liber, dar niciun ban. Apoi am început să am câțiva bani, dar foarte puțin timp liber. Acum am mai mulți bani, dar zero timp liber.

Asta înseamnă că nu am apucat să văd nimic din lumea asta. Când ajung într-un oraș apuc să văd doar hotelul, stadionul și strada pe care ne plimbăm cu autocarul. Timpul e cel mai important lucru.

Sunt un tip faimos în toată lumea. Sunt puține locuri în care pot merge fără să semnez mii de autografe. Sper ca într-o zi, după ce oamenii vor uita cum arăt, să pot să vizitez întreaga lume. Ăsta e planul meu, să fac asta alături de Ulla" a declarat Jurgen Klopp, în 2019.

Palmaresul său la Liverpool

Din 2015 și până acum, Klopp a condus-o pe Liverpool în 487 de meciuri oficiale. Acesta a obținut 303 victorii și a adus șapte trofee pe Anfield.

Doar patru manageri au reușit în istoria lui Liverpool să depășească borna de 300 de victorii în meciuri oficiale: Jurgen Klopp (303), Bob Paisley (308), Tom Watson (329) și Bill Shankly (407)

Klopp câștigat tot ce se putea, de la Premier League și până la UEFA Champions League. Ar fi putut să-și treacă în palmares și trofeul Europa League, dar a pierdut o finală împotriva specialistei Sevilla.

Antrenorul a anunțat că în sezonul 2024/2025 nu va pregăti o altă echipă. Rămâne de văzut ce va face din 2025, dacă se va întoarce în iarbă.

Antrenorul lui Liverpool din sezonul următor ar putea să fie olandezul Arne Slot (45 de ani), aflat în prezent la Feyenoord Rotterdam.