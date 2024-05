MM Stoica, replică pentru Compagno, care a zis că nu-l mai cunoaște: "O prostie! N-a înțeles nimic, n-am ce să vorbesc cu el"

În luna februarie, FCSB îl vindea pe Andrea Compagno în China, la Tianjin Jinmen Tiger, pentru 120.000 de euro. La acel moment, Mihai Stoica declara: "Compagno şi-a luat rămas bun de la colegi, foştii colegi. Merge în China, la Tiger. A contat aspectul financiar. Nu ştiu contractul, dar cred că este mult peste ceea ce i se oferea în Europa. Probabil şi-a făcut viaţa dacă va încasa banii pe care trebuie să-i primească. A plecat pe banii ăştia pentru ca nu a mai vrut Gigi să apeleze la serviciile lui. A vrut altceva".

MM Stoica, replică pentru Compagno, care a zis că nu-l mai cunoaște

Andrea Compagno s-a arătat deranjat de comentariile publice făcute de Mihai Stoica în momentul transferului: "Nu mi-a plăcut ce am văzut în acea perioadă în care mă pregăteam de transferul în China. Unul din club a făcut o declarație care în fotbal nu se vede vreodată. M-am gândit dacă să răspund sau nu. A vorbit despre un băiat venit de jos, cu multe sacrificii. Un om fericit pentru hotărârea luată. Plecat de la un salariu de 400 de euro pe lună. Atât aveam în liga a patra italiană. Eram fericit pentru decizia luată. Atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar. Nu meritam ca un director să apară cu acea declarație, să spună ceea ce a zis. Mai ales pentru relația pe care am avut-o tot timpul cu el. Dar asta e. Sunt sigur că nici lui nu i-a plăcut ce a spus. A fost ciudat. Mi-a părut puțin ciudat. Nu știu cine e acest personaj. Cel cu care am avut o relația bună timp de doi ani sau cel care nu a așteptat nicio zi după ce am plecat pentru a face acea declarație contra mea?! Oricum, tata mi-a spus că în activitatea mea voi da de fel și fel de oameni", a spus Andrea Compagno, pe canalul de YouTube Templul Sportului.

Mihai Stoica spune că Andrea Compagno nu înțelege bine limba română, iar italianul ar fi crezut că a fost jignit de oficialul de la FCSB. Atacantul aflat acum în China ar fi vrut să lămurească cu MM Stoica această problemă, însă s-a lovit de un refuz.

"N-a înțeles nimic. Am vorbit azi. Este o prostie! El nu știe bine limba română. El a crezut că l-am jignit cu declarația în care am spus că a primat latura financiară. L-a deranjat asta probabil, că am spus că își face viața dacă își va încasa toți banii. El a crezut că asta e o jignire. Eu am vrut să spun că acolo nu prea se iau banii (n.r - în China).

El a crezut că asta e o jignire și a fost foarte dezamăgit că am putut să spun așa ceva. Am vorbit cu agentul lui. Nu am vorbit cu el, m-a deranjat declarația lui și n-am ce să vorbesc. Una e să nu înțelegi ce spune cineva și alta e să faci comentarii. El a fost foarte dezamăgit și că nu l-am felicitat că a devenit tată. De unde să știu eu? Habar n-aveam! Nu a scris nimeni. Nici acum nu știu dacă are băiat sau fată. Să-i trăiască!", a fost replica lui Mihai Stoica.