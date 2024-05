Starul britanic a avut probleme cu Erik ten Hag, care l-a și exclus din lotul "diavolilor roșii", motiv pentru care a ales să plece de la Manchester United, sub formă de împrumut.

După dubla victoria cu PSG, din semifinalele UEFA Champions League, fotbalistul a postat pe contul de Instagram un video cu Drake, alături de mesajul: "LOL FAPTE!".

În respectivul clip, rapperul transmite următorul mesaj: "Și pentru restul. Celor care nu au crezut, celor care m-au subestimat, băieți îmi provocați dureri de stomac", iar fanii sunt convinși că postarea îi era adresată și lui Erik ten Hag.

