MM Stoica se teme după ce a văzut mutarea pregătită de Dan Șucu: ”Nu m-aș bucura!”

Fostul antrenor al lui Dinamo Kiev a discutat în ultimele zile cu principalul acționar al Rapidului, însă deocamdată nu a oferit un răspuns final în legătură cu oferta primită din partea giuleștenilor.

Mihai Stoica nu își dorește ca Mircea Lucescu să ajungă pe banca Rapidului

Mihai Stoica a vorbit despre posibilitatea ca Mircea Lucescu să ajungă pe banca rivalilor din Giulești. Managerul general al noii campioane din Superliga României este de părere că giuleștenii vor deveni o adevărată forță în fotbalul românesc dacă legendarul antrenor se va afla pe banca tehnică.

Din acest moment, oficialul noii campioane a transmis că nu își dorește ca Mircea Lucescu să revină în fotbalul românesc.

”Ar fi o lovitură colosală pentru Rapid, dar şi pentru fotbalul românesc. Nu m-aş bucura să revină Mircea Lucescu. Cu el, Rapid redevine o forţă mare de tot.

Mircea Lucescu îţi ridică nivelul clubului. Nu există alt personaj în fotbalul românesc care să îl poată înlocui. Nu ştiu ce vrea Mircea Lucescu, poate să aducă un antrenor pe care să îl dirijeze, gen Măldărăşanu.

Eu cred că nea Mircea coboară în iarbă, pentru că acolo respiră. Eu cred că nu are nevoie de nimeni. Am stat în ultima vreme în preajma lui Mircea Lucescu. Are o energie... Vârsta este o minciună. Cred că este greu să ţii pasul cu el, acum, la 79 de ani”, a spus Mihai Stoica la Orange Sport.

Ce a spus Mircea Lucescu după discuția cu Dan Șucu

"N-am vorbit despre acest lucru. M-a rugat domnul Copos ca să am o întâlnire pentru a discuta de situație, dar n-are nicio legătură cu ce vă gândiți voi. Asta e altceva.

M-am dus la Gigi Becali când m-a rugat să discute cu mine puțin situația, m-am dus la Dinamo. Toată lumea încearcă să folosească experiența mea, să vadă ce ar trebui să facă ca lucrurile să meargă mai bine.

Am mâncat împreună. Cu sfaturi pot ajuta pe toată lumea. Eu am spus și repet: până la 1 iunie nu iau nicio decizie!", a spus Mircea Lucescu.