Cu un picior în Seria A, Dennis Man e aproape de marele transfer! Ioan Becali a dezvăluit tot

Giovanni Becali a menționat că, deși există interes din partea cluburilor mari pentru Man, acesta și colegul său Mihăilă sunt relaxați și nu se grăbesc să facă vreo mișcare. Există timp suficient pentru ca lucrurile să se concretizeze, iar atât Man cât și Mihăilă au un an până la expirarea contractului, ceea ce le oferă libertate în luarea unei decizii.

„Deocamdată mai au un meci, sunt în Serie A. Am avut două întâlniri cu ei, probabil o să am și altele. S-ar putea să respecte contractul încă un an, peste 7 luni rămân amândoi liberi, pot să plece unde vor. Nu este o grabă, eu, Dennis și Mihăilă avem o liniște exemplară.

Clubul ne invită, eu îi întreb dacă ajung unde am zis noi și dacă zic nu, atunci le spun că mai avem timp. Mai este timp destul, vor și ei o vacanță de câteva zile, după se duc la lot, după EURO mai au o vacanță, încep pregătirile și se poate semne oricând", a declarat Giovanni Becali, conform Fanatik.

Dennis Man vs Jadon Sancho

Becali a continuat și a declarat că discuțiile sunt în curs cu Parma privind salariile viitoare ale lui Mihăilă și Man, iar Dortmund, având în vedere că joacă în Liga Campionilor și că Jadon Sancho este doar împrumutat, este în căutarea unor alternative pe partea dreaptă a terenului.

"Am fost la Atletico Madrid cu ei, am stat lângă Vasquez, așteptăm pentru că nu este o problemă. Și Dortmund joacă în Champions League, nu se știe dacă activează opțiunea lui Sancho. A fost vândut de ei cu 80 și ceva de milioane, iar Dortmund nu poate să dea mai mult de 40.

Sancho joacă pe dreapta și pe stânga, iar Dennis joacă numai în dreapta. Au fost discuții, nimic mai mult. Discuțiile principale cu Parma sunt la viitoarele salarii ale lui Mihailă și Man”, a adăugat Becali.

Dennis Man: "Important e că am promovat!"

În timp ce Dortmund este interesat de Man, fotbalistul a afirmat că este fericit la Parma și este hotărât să facă față provocărilor din Serie A, având încredere că poate aduce mai mult echipa sa.

Relația strânsă dintre Man și Mihăilă a fost evidențiată. Ca frații pe teren și în afara lui, jucătorii sunt fericiți că au ajuns împreună la Parma și că au contribuit la promovarea echipei în Serie A.

„Cred că în acest moment pot să fac, în Serie A, mai mult decât am făcut atunci când am venit la Parma. (Ce relație frumoasă ai cu Valentin Mihăilă?). Este fratele meu mai mic de la Parma. Suntem ca niște frați (n.r. și la națională). Vorbim în fiecare zi, suntem mereu împreună!

Așteptam acest moment de multă vreme și suntem fericiți că ne-am atins obiectivul de a promova în prima ligă. Sezonul meu putea fi unul mai bun, dar important este că Parma a promovat în Serie A.

Sunt fericit că am ajutat echipa. Jucăm deja de doi ani și jumătate împreună și s-a văzut că ne cunoaștem foarte bine. Am muncit în fiecare zi, iar rezultatele s-au văzut”, a declarat Dennis Man, citat de Fanatik.