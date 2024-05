Ana Bogdan a zdrobit o finalistă de Grand Slam la WTA Roma! Adversară de coșmar în turul doi

În turul doi, Bogdan va avea o adversară de coșmar, pe Marketa Vondrousova (6 WTA).

Ana Bogdan a avut un start perfect de meci și a obținut break-ul încă din primul game disputat. Canadianca a recuperat break-ul la 2-1, dar românca a câștigat din nou pe serviciul adversarei la scorul de 2-2. Bogdan și-a păstrat avantajul break-ului și a închis primul set la 6-4.

În al doilea set, românca nu i-a dat nicio șansă adversarei sale și a câștigat de trei ori pe serviciul canadiencei. Ana Bogdan a avut nevoie de o oră și 42 de minute pentru a obține victoria.

În 2021, Leylah Fernandez a ajuns până în finala US Open, însă a pierdut-o în fața Emmei Răducanu, scor 4-6, 3-6.

Closing out in style ????

Ana Bogdan knocks out Fernandez to move on in the Italian capital.#IBI24 pic.twitter.com/qMLm2m4fvL