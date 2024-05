Cum încearcă Gigi Becali să împiedice numirea lui Mircea Lucescu pe banca Rapidului: ”Ascunde o teamă!”

Marele antrenor este liber de contract după despărțirea de Dinamo Kiev. Acționarul majoritar al Rapidului consideră că Mircea Lucescu este cea mai bună variantă pentru a le aduce gloria giuleștenilor, mai ales după ce alb-vișinii au clacat inexplicabil în play-off.

Andrei Vochin: ”E o chestie inteligentă pe care o face Gigi Becali!”

Gigi Becali a comentat posibila venire a lui Mircea Lucescu pe banca Rapidului și a mărturisit că și-ar dori ca acest lucru să se realizeze pentru a avea un adversar redutabil în lupta la titlu.

”Îl vreau pe Lucescu. Am și eu concurent bun, mă bat și eu cu cineva puternic. De aia nu am vrut să plec la Liverpool. Dacă Șucu îi dă un milion lui Lucescu, vine, de ce să nu vină? Dacă îi promite că îi mai dă un buget de 7-8 milioane pentru transferuri, că Lucescu nu vine cu echipa asta”, a spus Gigi Becali.

Andrei Vochin consideră, însă, că declarațiile lui Gigi Becali sunt de fapt o strategie a patronului de la FCSB pentru a împiedica venirea lui Mircea Lucescu în Superliga României. Oficialul FRF crede că Mircea Lucescu se ferește să fie implicat în astfel de ”dispute”, iar Gigi Becali știe foarte bine acest lucru.

”A părut glumă, dar mie mi se pare că ascunde și altceva. Mi se pare că ascunde o oarecare teamă de a intra în luptă cu Mircea Lucescu. Invocându-i numele, băgându-l în oala asta a noastră a campionatului intern, am impresia că parcă ar vrea să îl facă să nu spună cumva ’Da’ Rapidului.

Domnul Mircea Lucescu să spună acum ’Ce miză am eu?. O miză financiară nu are cum să fie. Am o vârstă, când aș vrea să am o oarecare liniște, să vin aici și să înceapă bălăcăreala’.

E psihologia inversă, mie așa mi se pare, poate îl bănuiesc de prea multă strategie, dar mie așa mi se pare, e o chestie foarte inteligentă pe care o face pentru a-l convinge pe Mircea Lucescu să nu vină”, a spus Andrei Vochin la Prima Sport.

Ce a spus Mircea Lucescu după întâlnirea cu Dan Șucu

"N-am vorbit despre acest lucru. M-a rugat domnul Copos ca să am o întâlnire pentru a discuta de situație, dar n-are nicio legătură cu ce vă gândiți voi. Asta e altceva.

M-am dus la Gigi Becali când m-a rugat să discute cu mine puțin situația, m-am dus la Dinamo. Toată lumea încearcă să folosească experiența mea, să vadă ce ar trebui să facă ca lucrurile să meargă mai bine.

Am mâncat împreună. Cu sfaturi pot ajuta pe toată lumea. Eu am spus și repet: până la 1 iunie nu iau nicio decizie!", a spus Mircea Lucescu.