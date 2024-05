Fundașul brazilian, care a anunțat recent că nu își va prelungi contractul cu Chelsea scadent în vară, a fost prezentat oficial la Fluminense, formație din Brazilia la care a crescut și la care a evoluat ultima oară în urmă cu 15 ani și jumătate.

Thiago Silva revine la Fluminense

"Din nou acasă", este mesajul postat de Fluminense, alături de o fotografie cu Thiago Silva în tricoul lui Fluminense, formație care ocupă locul 16 în campionatul actual din Brazilia, după cinci etape disputate.

La Fluminense mai sunt legitimați și alți foști internaționali importanți ai Braziliei: Marcelo (35 de ani), Felipe Melo (40 de ani), Renato Augusto (36 de ani), Douglas Costa (33 de ani) sau Ganso (34 de ani).

Thiago Silva, născut în Rio de Janeiro, a crescut la Fluminense, iar în 2005 a fost vândut la Porto. Din cauza unor probleme medicale (diagnosticat cu tuberculoză), brazilianul nu a putut juca în Portugalia, iar în același an semna cu Dinamo Moscova.

Thiago Silva s-a întors ulterior la Fluminense, iar în ianuarie 2009 era vândut la AC Milan pentru 10 milioane de euro. Brazilianul a mai jucat la PSG (2012-2020) și Chelsea (2020-2024).

30 de trofee a câștigat Thiago Silva în Europa, cele mai multe cu PSG.

Mesajul lui Thiago Silva pentru fanii lui Chelsea

Thiago Silva și-a exprimat recunoștința față de club și față de suporteri. Fundașul a lăsat o ușă deschisă pentru o eventuală revenire în viitor la Chelsea.

„Chelsea înseamnă foarte mult pentru mine. Am venit aici cu intenția de a sta doar un an, dar a ajuns să fie patru ani. Nu doar pentru mine, ci și pentru familia mea. Fiii mei joacă pentru Chelsea, așa că este o sursă mare mândrie enormă să fac parte din familia Chelsea - literalmente pentru că fiii mei sunt aici. Sper că își pot continua cariera aici, la acest club victorios, la care mulți jucători își doresc să facă parte.

Susțin că în acești patru ani, întotdeauna am dat totul. Dar, din păcate, totul are un început, un mijloc și un sfârșit. Asta nu înseamnă că acesta este un sfârșit definitiv. Sper să las ușa deschisă pentru ca în viitorul apropiat să mă pot întoarce, într-un alt rol aici. Este o dragoste de nedescris. Nu pot decât să spun mulțumesc.

Evident, când am început aici, a fost în timpul pandemiei, așa că nu erau fani pe stadion. Dar prin intermediul rețelelor de socializare, a devenit ceva foarte special pentru mine și atunci când fanii au început să se întoarcă pe stadion și viața a revenit la normal, am început să simt multă afecțiune și respect pentru povestea mea și pentru începutul meu aici.

Este deja greu să-ți spui la revedere în cele mai normale circumstanțe, dar atunci când există o iubire reciprocă, este și mai greu. Odată albastru, mereu albastru.

Modul în care am venit în club, cu sprijinul clubului, am ajuns în club ca lider, nu m-am simțit străin. Este întotdeauna dificil să te integrezi, dar încetul cu încetul am devenit parte din grup și Frank Lampard a jucat un rol important în asta. Îi sunt recunoscător pentru asta.

A fost un vis, cu siguranță un vis. Nici în visele mele cele mai sălbatice nu mi-am imaginat că pot realiza lucruri atât de grozave și că pot câștiga unul dintre cele mai mari trofee, Liga Campionilor, la unul dintre cele mai mari cluburi din lume. La revedere sunt pentru cei care pleacă și nu se întorc. Intenționez să mă întorc într-o zi...” a fost mesajul brazilianului, pentru fani.