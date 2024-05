Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara, a anunțat pe pagina sa de Facebook că Florin Maxim a acceptat prelungirea contractului cu Corvinul până în 2027.

Florin Maxim a semant prelungirea contractului cu Corvinul Hunedoara

"I-am propus prelungirea contractului şi mă bucur că a acceptat fără să stea pe gânduri. Este, fără doar şi poate, unul dintre cei mai buni antrenori ai noului val, iar rezultatele sale vorbesc pentru el. Este un profesionist desăvârşit şi un caracter pe măsură! După cum am spus şi la finele primului său sezon la Hunedoara, continuitatea şi stabilitatea sunt principiile solide pe care ne bazăm în toate proiectele noastre, mai ales la Corvinul. Astfel că această propunere de prelungire a contractului său nu poate fi decât una logică.

Florin Maxim şi staff-ul său ne-au răsplătit încrederea acordată şi cred că e normal ca acest lucru să fie reciproc. Cu atât mai mult cu cât, după cum am spus-o şi cu alte ocazii, proiectul nostru este unul pe termen lung. Drumul Corvinului, început în 2021, continuă şi sperăm ca, peste câteva zile să ne bucurăm, împreună, după finala Cupei României", a transmis Dan Bobouțanu.

Florin Maxim: "Pentru mine Corvinul chiar înseamnă ceva aparte"

Florin Maxim, fost secund la FC Voluntari și ex-principal la CSC Șelimbăr, o antrenează pe Corvinul Hunedoara din 2021.

Vara trecută, Corvinul a promovat în Liga 2 și a avut parte de un sezon de excepție: formația din Hunedoara ocupă locul secund în play-off și este calificată în finala Cupei României, unde va întâlni Oțelul Galați, pe 15 mai.

În ciuda performanței din Liga 2, Corvinul Huneodara nu are drept de promovare din cauza formei de organizare a clubului. Oficialii clubului au dat asigurări că situația se va schimba din sezonul următor, iar echipa va putea reveni în elita fotbalului românesc.

Florin Maxim a oferit și el o reacție după acordul la care a ajuns cu Corvinul Hunedoara: "Îi mulţumesc domnului primar pentru sprijinul şi încrederea pe care mi le-a oferit încă din prima zi de când am venit la Hunedoara şi mă bucur că putem duce mai departe, împreună, acest proiect. După cum probabil se ştie, pentru mine Corvinul chiar înseamnă ceva aparte, având în vedere că aici am debutat ca jucător, la seniori, şi tot aici am reuşit, alături de colegii mei şi de jucătorii noştri să revenim în liga secundă şi să îi facem fericiţi pe fanii noştri, cei care au venit alături de noi, indiferent de condiţii, de loc sau de adversarul întâlnit. Îmi place să cred că am crescut şi creştem împreună, cu toţii, aici, la Corvinul, şi sper ca această prelungire a contractului să fie de bun augur".

Pe rețelele sociale, Corvinul Hunedoara a transmis: "SUP3R MAX | Corvinul, la Maxim(um), pentru încă trei ani! Ne bucurăm să anunţăm prelungirea contractului antrenorului nostru, Florin Maxim, cu încă trei ani! Un oraş, o comunitate, o echipă! Hai, Corvinu'!"