Un fotbalist din Premier League nu vrea să se vaccineze, deși a fost infectat de două ori cu Covid-19! 

Callum Robinson (26 ani), atacantul lui West Bromwich Albion și al națioanlei Irlandei, a fost infectat cu Covid-19 în noiembrie 2020 și în august 2021, dar a anunțat că nu se gândește să se vaccineze.

Irlandezul a declarat că "nu am fost vaccinat deloc, aceasta este decizia mea pentru moment. E enervant faptul că am fost de două ori infectat și am pierdut meciuri la echipa de club și la națională, dar nu vreau să mă vaccinez acum. Poate mă voi răzgândi în viitor. Este opțiunea mea personală. Sunt manageri și oficiali care cer fotbaliștilor să se vaccineze, dar oamenii nu ar trebui foțați, e opțiunea și corpul fiecăruia".

Robinson a evoluat pentru Aston Villa (2013-2014), Preston North End (2014-2015, 2016-2019), Bristol City (2015), Sheffield United (2019-2020) și WBA (2020-2021). El are 20 de selecții și un gol pentru naționala Irlandei.

Antrenorul său s-a imunizat, dar selecționează jucători nevaccinați

Selecționerul irlandez Stephen Kenny a dezvăluit că Robinson nu este singurul jucător din lotul echipei care nu este dublu vaccinat anti-Covid-19, dar că nu va lua măsuri disciplinare împotriva lor. "Sigur că aș vrea să se vaccineze toți jucătorii, dar ar fi o măsură radicală să zic 'cine nu e vaccinat nu va mai fi convocat și nu va juca'. Nu știu ca vreo echipă sportivă din lume să fi luat această decizie dură. Eu m-am vaccinat și nu am pățit nimic, așa că îi încurajez și pe jucători să o facă. Am auzit că în vestiarele echipelor de club circulă tot felul de teorii ale conspirației, dar și multe mituri cum că serul ar afectat virilitatea sau capacitatea fizică. Nu sunt expert, dar am încredere în experți și cred că e mai sigur să fii dublu vaccinat decât să riști infectarea", a precizat Kenny.

Doar șapte cluburi din Premier League au o rată de vaccinare ridicată

Presa britanică scrie că doar șapte cluburi din Premier League au o rată de vaccinare în cadrul lotului de jucători mai mare de 50%, printre acestea aflându-se LIverpool, Leeds United, Wolverhampton Wanderers, Southampton și Brentford. Însă, conform BBC, în English Football League, adică primele patru ligi profesioniste din Anglia, rata de vaccinare a crescut de la 19% în luna august, la 49% în septembrie. De asemenea, mai mulți fotbaliști de la naționala Angliei refuză vaccinul anti-Covid cu înverșunare.

Printre vedetele din Anglia, care nu s-au vaccinat, s-ar putea afla, conform presei, Cristiano Ronaldo (Manchester United), John Stones (Manchester City) sau Granit Xhaka (Arsenal). Pentru fotbaliștii anti-vaxeri, care cred că vaccinul le va modifica imunitatea și performanțele sportive sau sunt adepți ai teoriilor conspirației, va fi din ce în ce mai greu să-și mențină refuzul, pentru că oficialii Premier League forțează o imunizare în masă, iar la Mondialul de anul viitor din Qatar nu se va juca decât cu schema completă efectuată.

Klopp a comparat refuzul vaccinării cu urcatul la volan în stare de ebrietate

Jurgen Klopp, managerul lui Liverpool, consideră că anti-vaxxerii pun viața altora în pericol, precum cei care conduc sub influența alcoolului. "M-am vaccinat pentru că eram preocupat de starea mea, dar și mai mult de toți cei din jur. Dacă eu iau virusul și sufăr, e vina mea. Dacă i-l dau altcuiva e tot vina mea, nu a persoanei respective. Eu nu mă vaccinez doar pentru mine, ci și pentru ceilalți. Nu înțeleg de ce asta e o limitare a libertății. Dacă este, atunci și să nu ai voie să conduci beat e o limitare a libertății. Dar pe aia o acceptăm.

Legea nu e acolo să ne protejeze neapărat pe noi, care am băut, cât pe cei din jurul nostru, pentru că suntem amețiți sau beți și vrem să conducem o mașină și le putem face rău altora. Știm că alcoolul face rău oricui. Dar bem în continuare. Cu vaccinul, presupunem că nu e bun pentru corpul nostru, chiar dacă specialiștii spun că este soluția simplă pentru această situație complicată", a declarat Klopp.