Mircea Lucescu s-a vaccinat alaturi de sotia sa! George Copos, omul care i s-a alaturat in lupta anti-Covid

Tehnicianul lui Dinamo Kiev a decis sa faca acest pas pentru a scapa de amenintarea coronavirusului.

Proaspat castigator al eventului cu echipa ucraineana, Mircea Lucescu a revenit in Romania pentru o scurta vacanta. In acest timp, antrenorul a fost surprins la ultimul meci al Rapidului, cel cu FCU Craiova, alaturi de fiul sau, Razvan Lucescu, unde au sarbatorit impreuna revenirea echipei in prima liga dupa 6 ani.

Miercuri, romanul s-a dus alaturi de sotia sa, si, surprinzator, alaturi de George Copos, sa se vaccineze impotriva coronavirusului. Acesta a folosit doza produsa de Biontech-Pfizer, considerata cea mai eficienta si sigura de pe piata, cel putin conform studiilor aparute in presa in ultimul timp.



Relatia de prietenie dintre Lucescu si Copos este una bine cunoscuta, tehnicianul reusind sa castige un titlu la Rapid in sezon 1999-2000, cand echipa giulesteana era sub finantarea fostului vice-premier.