Gabi Tamaș a povestit cum i-a blocat Roy Hodgson un transfer: ”Era să-mi cadă fața. Îmi venea să-l pun în cuier”

A fost legitimat timp de trei sezoane pe ”The Hawthorns”, timp în care a lucrat și cu Roy Hodgson, fostul selecționer al Angliei și antrenor al lui Liverpool.

Fundașul român spune că a avut probleme cu experimentatul antrenor britanic, care i-ar fi blocat și un transfer la Crystal Palace, echipa pe care o antrenează în prezent.

Gabriel Tamaș, despre Roy Hodgson: ”Era să-mi dacă fața. Îmi venea să-l pun în cuier”

„După părerea mea, cred că era puțin rasist. Când eram acolo și trebuia să plec la Crystal Palace, a sunat antrenorul și m-a făcut varză.

A venit odată la mine și mi-a zis că trebuie să-mi măsoare grăsimea corporală. După aceea, mi-a zis că nu stau bine în timpul antrenamentelor, că am grăsime, că nu știu ce... Bun, am schimbat tot după aceea. Eram în top 3 la antrenamente, am dat jos grăsimea. Ce mai zici? Nimic.

M-a trimis la echipa a doua. Am bătut Chelsea cu 5-0, dar erau numai copii. I-am zis 'OK, nu mă bagi. Dar nu mai merg la echipa a doua. Sunt copii acolo. Eu nu învăț nimic. Lasă-mă să plec'. Am avut ofertă pe bani mulți, din China. Știi ce mi-a zis? 'China nu e pentru tine'. Era să-mi cadă față. Îmi venea să-l iau și să-l pun în cuier. El spunea că nu sunt jucător de banca de rezerve. El mă băga direct în teren. Se accidenta fundașul, mă băga direct în teren. Nu am văzut niciodată așa ceva!

Dacă erau apți toți, eu eram direct în tribună. Vineri, înainte de meci, m-a chemat. Eu știam că urma să fiu titular. Zice 'Am o dilemă. Și-au revenit titularii...'. Știi ce am făcut? Am ieșit de pe teren și m-am pus pe pe bancă. Nu am mai făcut antrenament. Am zis că sunt prea nervos și poate lovesc pe cineva.

De Crăciun, aveam meci și știam că nu joc. L-am sunat pe directorul sportiv și i-am zis 'Spune-i lui Mister că vreau să plec acasă'. El tot îmi zicea că avem meci, dar am insistat să sune. După aceea, m-a sunat directorul înapoi: 'A zis Mister că poți să pleci acasă. Că ești profesionist'. Când trebuia să plec la Crystal Place, nu m-a lăsat să plec. Președintele mi-a zis «Eu nu am văzut în viața mea așa ceva, ca un om să facă rău cuiva așa».

M-am dus la Doncaster, am jucat și a venit antrenorul de acolo și îmi zice 'Știi cum cine am vorbit? Cu Hodgson. Mi-a zis că ești cel mai bun fundaș'. Am rămas blocat. Poate și-a dat seama că a greșit”, a spus Tamaș, la GSP Live.

De-a lungul carierei, Gabi Tamaș a juact pentru Tractorul Brașov, Dinamo, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Bromwich Albion, Doncaster Rovers, Wattford, FCSB, Cardiff City, Hapoel Haifa, Astra Giurgiu, U Cluj, FC Voluntari, Petrolul Ploiești și Concordia Chiajna. Pentru naționala româniei a înregistrat 67 de selecții și 3 goluri.