Clasată pe locul 2 în Superliga și finalistă în Cupa României, U Cluj va lua din nou startul în cupele europene, de această dată în turul 1 preliminar din Europa League. Echipa condusă de Cristiano Bergodi nu va fi cap de serie și poate da peste adversari foarte complicați.

Reacția celor de la U Cluj, după ce au văzut cu cine pot pica în Europa League

Ferencvaros (Ungaria), Qarabag (Azerbaidjan), Sheriff Tiraspol (Republica Moldova), Dinamo Kiev (Ucraina), Hajduk Split (Croația) și CSKA Sofia (Bulgaria) sunt cele șase posibile adversare ale lui U Cluj. Tragerea la sorți este programată marți, 16 iunie.

Radu Constantea, președintele lui U Cluj, recunoaște că echipa sa va avea o misiune dificilă și va avea nevoie de și de șansă pentru a avansa în competiție.

"E clar că e greu din perspectiva adversarilor. Ferencvaros, Dinamo Kiev, Hajduk Split și Qarabag sunt echipe extrem de importante și va conta foarte mult și șansa noastră la tragerea la sorții de marți. Din acest motiv încercăm să pregătim echipa cât mai bine și să avem o șansă", a spus Radu Constantea, la Prima Sport.

În cazul în care va fi eliminată în primul tur preliminar din Europa League, U Cluj va coborî în turul 2 preliminar din Conference League, unde vor mai lua startul CFR Cluj și FCSB.

Pe lângă Andrei Coubiș, transferat definitiv de la Sampdoria, U Cluj i-a mai transferat în această vară pe Marius Ștefănescu (Konyaspor / gratis), Pedro Pinho (GD Chaves / gratis), Neofytos Michail (Pafos FC / gratis), Florent Poulolo (UTA Arad / gratis), Friday Adams (FC Botoșani / gratis).