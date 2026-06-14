Reacția celor de la U Cluj după ce au văzut cu cine pot pica în Europa League

Reacția celor de la U Cluj după ce au văzut cu cine pot pica în Europa League Europa League
SPORT.RO
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Universitatea Cluj va fi reprezentanta României în Europa League.

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Radu ConstanteaU ClujEuropa League
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Clasată pe locul 2 în Superliga și finalistă în Cupa României, U Cluj va lua din nou startul în cupele europene, de această dată în turul 1 preliminar din Europa League. Echipa condusă de Cristiano Bergodi nu va fi cap de serie și poate da peste adversari foarte complicați.

Reacția celor de la U Cluj, după ce au văzut cu cine pot pica în Europa League

Ferencvaros (Ungaria), Qarabag (Azerbaidjan), Sheriff Tiraspol (Republica Moldova), Dinamo Kiev (Ucraina), Hajduk Split (Croația) și CSKA Sofia (Bulgaria) sunt cele șase posibile adversare ale lui U Cluj. Tragerea la sorți este programată marți, 16 iunie.

Radu Constantea, președintele lui U Cluj, recunoaște că echipa sa va avea o misiune dificilă și va avea nevoie de și de șansă pentru a avansa în competiție.

"E clar că e greu din perspectiva adversarilor. Ferencvaros, Dinamo Kiev, Hajduk Split și Qarabag sunt echipe extrem de importante și va conta foarte mult și șansa noastră la tragerea la sorții de marți. Din acest motiv încercăm să pregătim echipa cât mai bine și să avem o șansă", a spus Radu Constantea, la Prima Sport.

În cazul în care va fi eliminată în primul tur preliminar din Europa League, U Cluj va coborî în turul 2 preliminar din Conference League, unde vor mai lua startul CFR Cluj și FCSB.

Pe lângă Andrei Coubiș, transferat definitiv de la Sampdoria, U Cluj i-a mai transferat în această vară pe Marius Ștefănescu (Konyaspor / gratis), Pedro Pinho (GD Chaves / gratis), Neofytos Michail (Pafos FC / gratis), Florent Poulolo (UTA Arad / gratis), Friday Adams (FC Botoșani / gratis).

U Cluj ar putea juca la Sfântu Gheorghe, Ploiești sau București

Ținând cont că arena ”Francisc Neuman” din Arad nu ar fi omologată de UEFA pentru meciurile europene, Universitatea Cluj ia în calcul stadioanele de la Sfântu Gheorghe, Ploiești și București.

„Primul tur îl vom juca, indiferent dacă vom juca prima manșă acasă sau în deplasare, pe Cluj Arena. E un semn de întrebare dacă vom juca în Conference League, în turul 2.

Dacă vom juca prima manșă acasă, se va putea organiza și acel meci pe Cluj Arena (n.r. - 22-23 iulie). Dacă vom juca a doua manșă (n.r. - 30 iulie), acolo poate fi un semn de întrebare și vom încerca să găsim o altă soluție.

După festival (n.r. - Untold) se poate intra cel mai devreme în 8-10 zile. Sunt și alte variante în afară de Sibiu. E un semn de întrebare la Sibiu legat de gazon, nu știm dacă vom putea juca acolo. La Arad, din păcate, nu se pot juca meciuri europene, stadionul nu este omologat. Sfântu Gheorghe, Ploiești și București sunt celelalte variante”, a spus Constantea, la Prima Sport.

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