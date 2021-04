Tara care incepe vaccinarea in masa a copiilor intre 12 si 15 ani: "Asteptam aprobarea"

Israelul vrea sa inceapa vaccinarea adolescentilor cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani in luna mai.

Anuntul a fost facut de oficiali din domeniul sanatatii, dupa ce laboratoarele Pfizer si BioNTech au anuntat ca vaccinul lor impotriva COVID-19 este 100% eficient la acest segment de varsta, relateaza AFP.

Vaccinul Pfizer/BioNTech, bazat pe tehnologia inovatoare ARN messenger, a fost primul vaccin anti-COVID19 aprobat in Occident la sfarsitul anului 2020. Utilizarea sa a fost aprobata in Israel si in alte tari pentru persoanele cu varsta de 16 ani si peste.

Un studiu realizat in conditii reale pe 1,2 milioane de persoane in Israel, unde mai mult de jumatate din populatia de 9,2 milioane de locuitori a primit doua doze de vaccin Pfizer/BioNTech, a aratat ca acesta este eficient in proportie de 94%.

Miercuri, cele doua laboratoare au adaugat ca studiile clinice efectuate pe 2.260 de adolescenti cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani in Statele Unite au "demonstrat o eficacitate de 100% si un raspuns robust de anticorpi", in speranta de a demara vaccinarile la acest grup de varsta inainte de inceperea urmatorului an scolar.

"Asteptam aprobarea Agentiei pentru Medicamente din SUA (FDA)", a declarat joi Nachman Ash, coordonatorul israelian al luptei impotriva coronavirusului, la postul de radio public Kan.

"Acest lucru va fi discutat apoi aici de echipa noastra de vaccinare, (...) si va mai dura cateva saptamani, intre o luna si doua luni", a mai spus oficialul israelian.

Copiii sunt mai putin expusi la forme grave ale bolii si cei mai tineri (sub 10 ani) transmit boala intr-o masura mai mica. Prin urmare, vaccinarea lor nu a fost o prioritate pana acum.

Cu toate acestea, "exista o crestere a numarului de copii spitalizati", unii "fara simptome, care sufera complicatii, pana la punctul in care se prabusesc", a declarat joi directorul Ministerului israelian al Sanatatii, Hezi Levy, pentru postul de radio al armatei. El a estimat ca vaccinarea copiilor intre 12 si 15 ani ar putea incepe in luna mai.

Israelul a inregistrat 6.214 de decese asociate COVID-19 dintr-un total de 833.281 de cazuri de Covid.

Agerpres