Se joaca finala de la Roland Garros cu mii de spectatori in tribune? Raspunsul autoritatilor franceze: fanii ar putea primi acces doar pe baza vaccinarii sau a unui test negativ 

Turneul de la Roland Garros s-ar putea desfasura cu pana la 1000 de spectatori per teren in acest an.

Turneul de la Roland Garros a fost amanat cu o saptamana, din dorinta autoritatilor franceze de a creste sansele de a avea spectatori in tribune pe parcursul celor 14 zile de concurs, noteaza Digi.

Din nefericire, pandemia isi va face simtite efectele si in acest an, Ministrul Educatiei, Jean-Michel Blanquer afirmand intr-o interventie televizata live ca maximum 1000 de persoane vor putea asista concomitent pe un teren din complexul Stade Roland Garros.

In total, spectatorii vor putea ocupa 35% din locurile prezente pe toate terenurile de la Paris, dar procentul ar putea modificari pozitive in zilele finalelor turneelor de simplu, in datele de 12 si 13 iunie. Avand in vedere capacitatea Arenei Philippe Chatrier, 15,225, previziunile optimiste indica intre 7-10 mii de spectatori prezenti la ultimele acte ale editiei 2021.

Blanquer a notat ca prezenta spectatorilor ar putea fi conditionata de vaccinare sau de un test COVID-19 cu rezultat negativ.