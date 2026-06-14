Investiția de 20.000.000 de euro făcută de Gigi Becali: „Nu am ținut cont!”

Nota de plată a promisiunii din 2008

Proiectul spiritual al lui Gigi Becali a prins contur, biserica din Pipera primind duminică dimineață slujba de sfințire oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul. Potrivit planurilor, lăcașul va fi gata de târnosirea finală abia peste aproximativ doi ani.

Ideea construcției a apărut înaintea unei confruntări europene dificile cu Galatasaray (1-0), când omul de afaceri a cerut ajutor divin în schimbul ridicării unei biserici. Deși prețul terenului din zonă a explodat în ultimul deceniu, crescând de la 100 la 1.000 de euro pe metrul pătrat, finanțatorul campioanei a refuzat o ofertă de 6 milioane de euro pentru acel lot, preferând să ducă la bun sfârșit promisiunea făcut divinității.

Financiar, costurile au atins cote amețitoare, însă patronul roș-albaștrilor susține că aspectul material a trecut în plan secund. „Nu am ținut cont cât a costat, dar până la final probabil vor fi 20 de milioane, cu tot cu teren”, a spus latifundiarul.