Investiția de 20.000.000 de euro făcută de Gigi Becali: „Nu am ținut cont!”

Investiția de 20.000.000 de euro făcută de Gigi Becali: „Nu am ținut cont!” Stiri
SPORT.RO
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Patronul FCSB a participat duminică la sfințirea lăcașului de cult ridicat în Pipera, proiect promis încă din 2008. Omul de afaceri a vorbit despre costurile imense ale construcției.

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Gigi BecaliFCSBGalatasaray
Din articol

Nota de plată a promisiunii din 2008

Proiectul spiritual al lui Gigi Becali a prins contur, biserica din Pipera primind duminică dimineață slujba de sfințire oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul. Potrivit planurilor, lăcașul va fi gata de târnosirea finală abia peste aproximativ doi ani.

Ideea construcției a apărut înaintea unei confruntări europene dificile cu Galatasaray (1-0), când omul de afaceri a cerut ajutor divin în schimbul ridicării unei biserici. Deși prețul terenului din zonă a explodat în ultimul deceniu, crescând de la 100 la 1.000 de euro pe metrul pătrat, finanțatorul campioanei a refuzat o ofertă de 6 milioane de euro pentru acel lot, preferând să ducă la bun sfârșit promisiunea făcut divinității.

Financiar, costurile au atins cote amețitoare, însă patronul roș-albaștrilor susține că aspectul material a trecut în plan secund. „Nu am ținut cont cât a costat, dar până la final probabil vor fi 20 de milioane, cu tot cu teren”, a spus latifundiarul.

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O nouă direcție pentru patronul FCSB

Gigi Becali a transmis că acest moment marchează o transformare radicală a stilului său de viață. Finanțatorul a subliniat că intenționează să participe zilnic la slujbe și să își restrângă cercul de apropiați exclusiv la persoanele religioase.

„Din ziua de astăzi, pentru că voi fi în fiecare zi, și seara și dimineața la Vecernie, va fi schimbarea la față a lui Becali. Vreau viața mea schimbată, tăierea împrejur a inimii, adică schimbarea vieții. Nu mai vreau niciun fel de piatră sau fier în inima mea, numai aur, argint și pietre prețioase”, a transmis omul de afaceri.

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