La mai puțin de o lună după despărțirea de Metaloglobus, tehnicianul de 46 de ani a ajuns la un acord verbal cu FK Partizani Tirana și urmează să semneze contractul în zilele următoare.

Florin Bratu semnează în Albania!

Presa din Albania anunță că negocierile dintre cele două părți sunt în faza finală, iar Bratu va prelua echipa într-un moment important pentru club.

„Bratu este așteptat să o preia pe Partizani într-un moment ideal, în care va avea toate oportunitățile să construiască echipa după ideile sale și va avea sprijinul total al președintelui Gaz Demi”, au scris jurnaliștii de la Gazeta Tema.

Pentru fostul atacant al lui Dinamo, Rapid și Galatasaray, aceasta va fi a doua experiență în afara României, după aventura de pe banca formației cipriote Karmiotissa în sezonul 2022/23.

Bratu preia formația din Tirana după un sezon dezamăgitor

Partizani a terminat pe locul 5 în sezonul regulat și a ratat calificarea în play-off la un singur punct în spatele rivalei Dinamo Tirana. Nici în Cupa Albaniei lucrurile nu au mers mai bine, echipa fiind eliminată în sferturile de finală de AF Elbasani.

Fondată în 1946, gruparea din capitală are în palmares 17 titluri de campioană, 15 Cupe ale Albaniei și trei Supercupe. Mai mult, este singura echipă albaneză care a cucerit un trofeu internațional, Cupa Balcanică, în 1970.