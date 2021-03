"De aceea ma duc in America!" Reactia Simonei Halep inainte sa plece spre Miami! Ce a spus dupa ce s-a vaccinat inainte de termen

Simona Halep (29 ani) a plecat spre Statele Unite ale Americii vineri dimineata!

Tenismena romana va participa la Miami Open, turneu pe care nu a reusit sa il castige de-a lungul carierei. Cu toate astea, Simona s-a aratat optimista inainte de startul turneului si a declarat ca nu mai are probleme fizice, dupa ce s-a retras de la turneele din Doha si Dubai.

Pentru a putea pleca in dimineata zilei de vineri, Halep a decis sa se vaccineze cu rapelul inainte de termen, astfel incat sa nu aiba reactii adverse in timpul zborului.

A treia jucatoare a lumii a dezvaluit cum se simte dupa rapel, marturisind ca datorita vaccinului a decis sa plece in SUA.

"A fost o pauza destul de lunga, m-am simtit bine acasa. Am facut antrenamente dupa ce mi-au trecut toate problemele fizice. Abia astept sa joc cateva meciuri si sper sa o fac bine.

Stiu ca noi vom fi intr-o bula si sunt ok cu asta. Asa a fost la toate turneele pana acum, in afara de Australia, cateva zile. Nu pot sa zic ca am o problema mare, desi nu este confortabil.

Sunt mai linistita dupa vaccin, am si avut virusul asa ca ma simt mai confortabil decat in august, de aceea ma duc in America. Nu am avut nicio reactie adversa. Am fost cu emotii inainte, dar nu am simtit nimic. L-am facut cu doua zile inainte, mi-au spus ca nu exista niciun risc si l-am facut", a spus Simona Halep in aeroport.