Novak Djokovic (36 de ani) a ratat ediția 2022 a Openului Australian din cauza interdicțiilor impuse de guvernul australian persoanelor nevaccinate anti-COVID.

Cunoscut pentru loialitatea pe care a demonstrat-o poziției personale de a nu lua vaccinul precizat, tenismenul sârb a câștigat respectul persoanelor care i-au împărtășit decizia în ce privește vaccinurile produse pentru a contracara efectele coronavirusului.

„Oamenii au încercat să mă numească antivaccinist, când eu nu sunt. Nu sunt nici în favoarea altor vaccinuri, ci sunt pro libertatea de a decide,” a declarat Novak Djokovic în emisiunea 60 Minutes.

Novak Djokovic told @jon_wertheim about his position on COVID-19 vaccines: “I’m not anti-vax. Nor I am pro-vax. I’m pro-freedom to choose.” pic.twitter.com/rZoAGx10as