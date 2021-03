Jucatori importanti din ATP si WTA se impotrivesc vaccinului anti-COVID si nu stiu de ce | Simona Halep, data ca exemplu in presa internationala 

Pozitia Simonei Halep referitoare la vaccinul anti-coronavirus este total diferita de a multor sportivi din topurile WTA si ATP.

Simona Halep este un exemplu rar in lumea tenisului mare in ceea ce priveste vaccinarea impotriva coronavirusului. Imunizata complet, numarul 3 WTA este un specimen rar in varful ierarhiilor WTA si ATP, daca ne gandim la reactiile inregistrate de jucatori la conferintele de presa de la Miami.

Andrey Rublev, 8 ATP

"Am vorbit cu cativa jucatori si i-am intrebat daca planuiesc sa se vaccineze si daca asteapta cu nerabdare sa o faca, tinand cont de faptul ca petreceti mult timp calatorind. Unde te situezi referitot la asta? Incerci sa faci vaccinul cat de repede posibil? Care este atitudinea ta?", a fost intrebarea pusa de jurnalistului american, Ben Rothenberg, care le-a adresat aceeasi intrebare mai multor jucatori din top 10 ATP si WTA.

"Sincer, nu. Cred ca anumiti jucatori l-au facut deja, nu stiu cine, poate ma insel. Depinde. Stiu ca deocamdata nu iti ofera niciun privilegiu. In continuare esti obligat sa stai in bula. Nu stiu cum stau lucrurile cu calatoritul, dar trebuie sa stai in continuare in bula. Deci nu iti ofera niciun privilegiu. Daca ma intrebi daca pot sa aleg sa nu imi fac vaccinul, probabil nu-l voi face, nu stiu de ce, nu am vreun motiv, ma bazez doar pe simtirile mele. Nu am facut niciun vaccin de cand am fost copil, deci nu stiu. Nu am avut niciodata probleme de sanatate," a fost pozitia lui Andrey Rublev referitoare la vaccinare.

Elina Svitolina, 5 WTA

"Nu stiu care este situatia in Ucraina, dar ai idee cand ai putea sa fii eligibila pentru vaccin? Este vaccinarea o prioritate pentru tine?"

"Ma gandeam sa-mi fac vaccinul, dar cateva prietene mi-au spus sa mai astept, ca sa vad cum decurge vaccinarea, pentru ca, evident, au fost cateva cazuri cu efecte secundare. Nu stiu, sa fiu sincera. Stiu ca voi avea posibilitatea de a ma vaccina in urmatoarele saptamani, dar ma voi mai gandi la asta. Pe de alta parte insa vaccinul nu te va ajuta cu adevarat in prea multe feluri, oricum va trebui sa te carantinezi, pentru ca WTA si ATP te obliga sa faci asta. Ok, vaccinul iti va reduce simptomele daca contactezi coronavirusul, dar chiar si asa exista sansa de a-l lua. Deci acum pentru mine nu are niciun sens sa fac ceva care a fost testat pentru o perioada atat de scurta. Deocamdata, astept," a declarat Elina Svitolina.

Andrey Rublev: "If I can choose and I can have option to don't have a vaccine, I will not do it....There is no reason...just the feelings." pic.twitter.com/iilJUQ8FRQ — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) March 29, 2021

Aryna Sabalenka, 8 WTA

"Asta e o intrebare dificila. Pana acum, nu prea am incredere in vaccin. E dificil de spus, dar nu vreau sa mi-l fac deocamdata si nu vreau ca familia mea sa-l faca. Nu stiu, ma voi mai gandi la asta. Daca va trebuie sa il fac, il voi face, pentru ca viata mea e o viata in care calatoresc mult si cred ca noi suntem cei care trebuie sa il facem, dar voi vedea. Sunt mai multe vaccinuri si vreau sa il fac pe cel care este mai scump si pe cel care nu iti ataca materialul genetic. Sunt doua feluri de vaccin, deci ma voi mai gandi. Trebuie sa vorbesc cu doctorii si sa vad care este mai bun pentru mine. Deocamdata, nu am incredere in vaccin. L-au facut prea repede si nu a trecut suficient timp de testare," a afirmat Aryna Sabalenka.

Diego Schwartzman, 9 ATP

"Nu e prioritate pentru mine, pentru ca avem probleme in a aduce vaccinul in Argentina. Suntem aici in America, iar America ofera o multitudine de oportunitati de a primi vaccinul, dar nu ma gandesc sa-l fac. Daca voi avea sansa in viitor, cred ca imi voi ajuta familia sa isi procure vaccinuri, dar nu iubesc vaccinul, niciodata! Nu e o traditie familiala sa luam vaccinuri. Cred ca toata lumea se va vaccina in viitor daca vom avea sansa, dar nu inca. Argentina traverseaza o perioada dificila, multe se inchid, oamenii nu pot iesi afara. Evident, daca sportivii vor avea sansa de a se vaccina inainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo, poate ca o voi face," a spus Diego Schwartzman.

Doar Naomi Osaka si Ashleigh Barty si-au aratat disponibilitatea de a se vaccina, un lucru atipic, in conditiile in care tenismenii fac parte din categoria sportivilor care calatoresc foarte mult si se expun, in mod repetat, la diverse riscuri, inclusiv infectarea cu coronavirus, in contextul actual. "Planuiesc sa ma vaccinez, atunci cand voi fi eligibila," a explicat Naomi Osaka.

"Cateva declaratii dezamagitoare. Imaginea asta dintr-odata capata o importanta mai mare," a fost reactia jurnalistei Catherine Whitaker, referindu-se la ipostaza in care Simona Halep zambeste in timp ce primeste vaccinul anti-coronavirus.

"Au fost emotii, dar am venit cu sufletul deschis si sunt foarte bine acum. Am facut vaccinul Pfizer. Consider ca e spre binele tuturor acest vaccin si de aceea am hotarat sa il fac. Sper ca tot mai multi oameni sa se vaccineze. Trebuie sa fac si rapelul, ma linisteste acest lucru, sunt mai in siguranta dupa acest vaccin. Dar o sa fiu in continuare extrem de precauta. Daca e singura cale sa scapam de pandemie, e bine sa faci vaccinul", a spus Simona Halep, dupa ce s-a vaccinat, noteaza Eurosport.

Some pretty demoralising quotes emerging via @BenRothenberg. This image suddenly feels so important. pic.twitter.com/VMbafwziCj — Catherine Whitaker (@CWhitakerSport) March 29, 2021