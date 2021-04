Ion Tiriac o ironizeaza din nou pe Serena Williams: "Sa aleg intre Halep si Cirstea? Eu tin cu Serena Williams!" | Ce spune miliardarul roman despre vaccinul anti-COVID 

Ion Tiriac continua conflictul de la distanta cu Serena Williams si sotul acesteia.

La 81 de ani, Ion Tiriac s-a vindecat de virusul Sars-CoV-2. Miliardarul roman a fost asimptomatic, dar a facut vaccinul produs de companiile Pfizer/BioNTech pentru a se asigura ca pandemia nu ii va tine planurile in loc.

"Am avut norocul norocului, am trecut prin ea fara sa simt, aproape nu stiam ca o am la varsta asta tanara la care sunt, la 82 de ani (n.r. - ii va implini pe 9 mai) n-am avut absolut niciun simptom. Se intampla, mai bine asa decat altfel. Am fost la un test de rutina, am fost in Statele Unite, de-acolo am luat-o, de la fiica-mea, care a luat-o de la Universitate. Am trecut toti peste cu bine, multumesc lui Dumnezeu. Avand in vedere ca mi-a venit randul la vaccin, le-am facut pe amandoua (n.r. dozele). L-am facut pe cel pe care mi l-a dat, mi se pare ca Pfizer. Este un vaccin ca toate vaccinurile. N-ai cum sa nu-l faci, daca ai putina minte in cap," a afirmat Ion Tiriac pentru Observator News, noteaza Digi.

Tiriac nu s-a putut abtine insa in conflictul de la distanta deja de lunga durata pe care il poarta cu Serena Williams si persoanele care o inconjoara. Pus in situatia de a raspunde cu cine ar tine intr-o potentiala finala olimpica intre Simona Halep si Sorana Cirstea, Tiriac nu a ratat ocazia de a alimenta conflictul cu familia Williams: "Eu tin cu... Serena Williams! Serena Williams e o fata deosebita. Din pacate, oamenii dimprejurul ei au adus-o in situatia in care este," a spus Tiriac pentru Antena 1, facand referire si la sotul Serenei, Alexis Ohanian, care a tinut sa-i raspunda personal lui Tiriac.

Good thing no one listens to that racist sexist ???? Ion Țiriac https://t.co/Dz0LVephE0 — §AlexisOhanian 7️⃣7️⃣6️⃣ (@alexisohanian) February 16, 2021

La Australian Open 2021, Serena Williams a invins-o in Simona Halep in sferturile de finala, scor 6-3, 6-3 prilej cu care sotul Serenei, Alexis Ohanian a distribuit pe contul de Twitter un clip postat de WTA, de la finalul meciului cu Halep, alaturi de descrierea: "Ce bine ca nu il asculta nimeni pe rasistul ala sexist!"

Mesajul a fost postat alaturi de un emoji cu clovn si numele lui Ion Tiriac, venind in contextul in care Ion Tiriac a declarat in care Ion Tiriac spunea urmatoarele despre Serena Williams, in urma cu cateva saptamani: "Cu tot respectul, dar Serena Williams are 36 de ani si 90 de kilograme. (Serena are, de fapt, 39 de ani si 70 de kilograme) As vrea sa vad altceva, as vrea sa mai vad o jucatoare precum Steffi Graf. La varsta asta si la greutatea pe care le are acum, nu se deplaseaza atat de usor pe cat se deplasa acum 15 ani. Serena a fost o jucatoare senzationala. Daca ar avea putina decenta, s-ar retrage! Din toate punctele de vedere", a fost declaratia facuta de Ion Tiriac la TVR2.

Lesne de inteles de ce, Serena Williams a refuzat sa participe la turneul WTA 1000 de la Madrid, intrecere patronata de miliardarul roman.