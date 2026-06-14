350.000 de euro pentru Rivaldinho!

350.000 de euro pentru Rivaldinho! Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rivaldinho (31 de ani), fiul legendarului Rivaldo, continuă aventura în Asia.

TAGS:
RivaldinhoBangkok UnitedFarul ConstantaDinamo
Din articol

Atacantul brazilian a schimbat echipa în luna ianuarie, când a plecat de la Qingdao Red Lions și a semnat liber de contract cu Bangkok United, formație din prima ligă a Thailandei.

Mutarea a venit după un sezon dificil în China. Qingdao Red Lions a încheiat campionatul pe ultimul loc în liga secundă și a retrogradat în eșalonul al treilea. În tricoul formației chineze, brazilianul a bifat 20 de meciuri, a marcat șase goluri și a oferit o pasă decisivă.

Nici în Thailanda lucrurile nu au mers spectaculos până acum. După 30 de etape, Bangkok United ocupă locul 5 în clasament, cu 50 de puncte, la 20 de lungimi în spatele liderului Buriram United.

Cota de piață a lui Rivaldinho a scăzut la 350.000 de euro

La nivel individual, Rivaldinho a strâns 22 de apariții, patru goluri și o pasă decisivă. Randamentul modest s-a reflectat și în valoarea sa de piață. 

Potrivit ultimului update realizat de Transfermarkt, atacantul este cotat în prezent la 350.000 de euro, cu 50.000 de euro mai puțin decât la începutul anului.

Diferența este uriașă comparativ cu perioada sa de vârf. În 2020, când evolua la Viitorul lui Gică Hagi, Rivaldinho ajungea la o cotă de 1,1 milioane de euro, cea mai mare din carieră.

În România, brazilianul a trecut pe la Dinamo, Viitorul, Universitatea Craiova și Farul Constanța.

De-a lungul carierei, Rivaldinho a mai evoluat în Brazilia, Portugalia, Bulgaria, Polonia, China și Thailanda, însă nu a reușit să se apropie de performanțele tatălui său, Rivaldo, câștigător al Balonului de Aur în 1999 și campion mondial cu Brazilia în 2002.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni
Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni
ARTICOLE PE SUBIECT
UFC Freedom 250 este în această noapte, de la 03:00, LIVE pe VOYO! Lupte explozive la Casa Albă de ziua lui Donald Trump
UFC Freedom 250 este în această noapte, de la 03:00, LIVE pe VOYO! Lupte explozive la Casa Albă de ziua lui Donald Trump
De nicăieri! Cum s-a făcut transferul lui Cucurella la Real Madrid și suma plătită
De nicăieri! Cum s-a făcut transferul lui Cucurella la Real Madrid și suma plătită
Surpriză totală! Laurențiu Reghecampf, la un pas de revenirea la echipa pe care a mai antrenat-o
Surpriză totală! Laurențiu Reghecampf, la un pas de revenirea la echipa pe care a mai antrenat-o
ULTIMELE STIRI
Marica anticipează o hegemonie în Superliga: "FCSB pierde teren, iar ei pot domina fotbalul românesc"
Marica anticipează o hegemonie în Superliga: "FCSB pierde teren, iar ei pot domina fotbalul românesc"
Zie Diabate a semnat! Unde a ajuns să joace fostul dinamovist la 37 de ani
Zie Diabate a semnat! Unde a ajuns să joace fostul dinamovist la 37 de ani
Fiorentina a pus ochii pe jucătorul lui Dan Șucu
Fiorentina a pus ochii pe jucătorul lui Dan Șucu
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!
Dinamo - Farul și încă trei meciuri de pregătire pentru trupa lui Ioan Ovidiu Sabău!
Dinamo - Farul și încă trei meciuri de pregătire pentru trupa lui Ioan Ovidiu Sabău!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Gigi Becali, încă o lovitură! I-a fixat prețul unui jucător de la FCSB

Gigi Becali, încă o lovitură! I-a fixat prețul unui jucător de la FCSB

FCSB l-a transferat pe ”noul Rațiu”: ”Titular acum”

FCSB l-a transferat pe ”noul Rațiu”: ”Titular acum”

Transferul lui Darius Olaru, rezolvat! Cât încasează FCSB

Transferul lui Darius Olaru, rezolvat! Cât încasează FCSB

După ce a refuzat să revină la FCSB, Elias Charalambous a făcut anunțul

După ce a refuzat să revină la FCSB, Elias Charalambous a făcut anunțul



Recomandarile redactiei
Marica anticipează o hegemonie în Superliga: "FCSB pierde teren, iar ei pot domina fotbalul românesc"
Marica anticipează o hegemonie în Superliga: "FCSB pierde teren, iar ei pot domina fotbalul românesc"
În pericol să își piardă vedeta, clubul din Superliga negociază cu fotbalistul făcut praf de Ioan Varga: ”Nu și-a meritat banii!”
În pericol să își piardă vedeta, clubul din Superliga negociază cu fotbalistul făcut praf de Ioan Varga: ”Nu și-a meritat banii!”
Zie Diabate a semnat! Unde a ajuns să joace fostul dinamovist la 37 de ani
Zie Diabate a semnat! Unde a ajuns să joace fostul dinamovist la 37 de ani
Fiorentina a pus ochii pe jucătorul lui Dan Șucu
Fiorentina a pus ochii pe jucătorul lui Dan Șucu
Dinamo - Farul și încă trei meciuri de pregătire pentru trupa lui Ioan Ovidiu Sabău!
Dinamo - Farul și încă trei meciuri de pregătire pentru trupa lui Ioan Ovidiu Sabău!
Alte subiecte de interes
Transferul rezolvat de Gică Hagi, după Farul - Rapid 7-2
Transferul rezolvat de Gică Hagi, după Farul - Rapid 7-2
Cine l-a sfătuit pe Rivaldinho să revină în România, la Universitatea Craiova! Dezvăluirea atacantului
Cine l-a sfătuit pe Rivaldinho să revină în România, la Universitatea Craiova! Dezvăluirea atacantului
Bombă! Unde a ajuns să joace Rivaldinho, după ce a retrogradat în liga a treia
Bombă! Unde a ajuns să joace Rivaldinho, după ce a retrogradat în liga a treia
Remontada de senzație în două minute pentru Dan Petrescu în meciul decisiv pentru calificarea în optimile Champions League! Jarunongkran și Poomchantuek i-au făcut zile fripte ”Bursucului”
Remontada de senzație în două minute pentru Dan Petrescu în meciul decisiv pentru calificarea în optimile Champions League! Jarunongkran și Poomchantuek i-au făcut zile fripte ”Bursucului”
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
CITESTE SI
Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni

stirileprotv Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

Reacția presei internaționale după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru. Ce scriu marile agenții de presă

stirileprotv Reacția presei internaționale după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru. Ce scriu marile agenții de presă

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!