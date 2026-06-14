350.000 de euro pentru Rivaldinho!

Din articol Cota de piață a lui Rivaldinho a scăzut la 350.000 de euro

Atacantul brazilian a schimbat echipa în luna ianuarie, când a plecat de la Qingdao Red Lions și a semnat liber de contract cu Bangkok United, formație din prima ligă a Thailandei. Mutarea a venit după un sezon dificil în China. Qingdao Red Lions a încheiat campionatul pe ultimul loc în liga secundă și a retrogradat în eșalonul al treilea. În tricoul formației chineze, brazilianul a bifat 20 de meciuri, a marcat șase goluri și a oferit o pasă decisivă.

Nici în Thailanda lucrurile nu au mers spectaculos până acum. După 30 de etape, Bangkok United ocupă locul 5 în clasament, cu 50 de puncte, la 20 de lungimi în spatele liderului Buriram United. Cota de piață a lui Rivaldinho a scăzut la 350.000 de euro La nivel individual, Rivaldinho a strâns 22 de apariții, patru goluri și o pasă decisivă. Randamentul modest s-a reflectat și în valoarea sa de piață. Potrivit ultimului update realizat de Transfermarkt, atacantul este cotat în prezent la 350.000 de euro, cu 50.000 de euro mai puțin decât la începutul anului.

Diferența este uriașă comparativ cu perioada sa de vârf. În 2020, când evolua la Viitorul lui Gică Hagi, Rivaldinho ajungea la o cotă de 1,1 milioane de euro, cea mai mare din carieră. În România, brazilianul a trecut pe la Dinamo, Viitorul, Universitatea Craiova și Farul Constanța. De-a lungul carierei, Rivaldinho a mai evoluat în Brazilia, Portugalia, Bulgaria, Polonia, China și Thailanda, însă nu a reușit să se apropie de performanțele tatălui său, Rivaldo, câștigător al Balonului de Aur în 1999 și campion mondial cu Brazilia în 2002.