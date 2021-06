Simona Halep, luata la intrebari de jurnalistii englezi despre vaccinul anti-COVID: de ce a facut vaccinul si cum a reactionat la mesajele negative trimise de antivaccinistii romani

Simona Halep le-a explicat jurnalistilor englezi ai The Daily Mail de ce s-a vaccinat atat de vreme impotriva coronavirusului.

Simona Halep a fost una dintre persoanele publice din Romania, dar si prima jucatoare din top 10 WTA care a facut vaccinul anti-COVID-19. Sfertfinalista la Australian Open, Halep a facut prima doza la scurt timp dupa intoarcerea in tara din Australia, in vreme ce a doua doza i-a fost administrata cu 2 zile inaintea datei rapelului, intrucat Halep a facut deplasarea la Miami, unde a jucat un singur meci, castigat in dauna frantuzoaicei Caroline Garcia.

Intr-un interviu acordat jurnalistilor englezi ai The Daily Mail, Simona Halep a precizat motivul pentru care a ales sa se vaccineze impotriva coronavirusului, dar si de ce a ales sa ia aceasta decizie atat de devreme.

"Era important ca oamenii sa vada ca trebuie sa facem lucruri care sunt bune pentru noi. Am vrut sa arat oamenilor ca nu sunt speriata de vaccin. In Romania sunt multi oameni care au indoieli. Am primit reactii negative si pozitive. Pe cele negative le-am ignorat si m-am concentrat pe cele pozitive," a declarat Simona Halep despre vaccinare, noteaza The Daily Mail, citat de GSP.

Guvernul Romaniei a anuntat ca pana la data de 24 iunie 4,672,751 de cetateni romani au fost vaccinati cel putin cu o doza. 4,431,338 de romani sunt complet imunizati.