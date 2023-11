Cu şase puncte din opt meciuri disputate în grupa de calificare, Irlanda a ratat calificarea la EURO 2024. Drept urmare, a 58-a naţiune din lume a anunţat miercuri seara că s-a despărţit de selecţionerul Stephen Kenny, transmite News.ro.

Numit în aprilie 2020, tehnicianul în vârstă de 52 de ani a câştigat doar şase dintre cele 22 de meciuri pe care le-a disputat la conducerea ţării sale.

În ciuda acestor rezultate dezamăgitoare, Jonathan Hill, preşedintele Federaţiei irlandeze de fotbal, a ţinut să-i mulţumească lui Kenny, care "a lucrat neobosit pentru a crea mediul potrivit pentru a sprijini dezvoltarea echipei noastre masculine".

Succesorul său nu a fost încă desemnat.

Irlandezii au participat ultima dată la un Campionat European în 2016.

Stephen Kenny thanks fans after Republic of Ireland exit ???? pic.twitter.com/2Ic0HYANvi