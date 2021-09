Și antivacciniști se vaccinează, la nevoie! Soții Djokovic au făcut vaccinul anti-covid pentru a putea fi împreună la US Open

Jelena Djokovic a primit o declarație de dragoste din partea liderului mondial, Novak, după victoria sârbului în fața japonezului Kei Nishikori, bifată în optimile US Open.

Soția numărului 1 ATP a purtat un tricou pe care scria ”Alergând cu lupul”, și era imprimată fața soțului său, făcând referire la cursa nebună de urmărire a recordurilor pe care Novak Djokovic a întreprins-o cu succes în ultimul deceniu.



"It can be very stressful to run with the wolf."

???? @DjokerNole has the support of his wife @jelenadjokovic through all the ups and downs of pro tennis. pic.twitter.com/kHHrL4Cf2u