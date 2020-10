Revolutie la Manchester United! Clubul a cumparat 20 de jucatori cu o suma mult mai mica decat salariul lui Alexis Sanchez

Dupa sumele imense cheltuite in ultimii 5 ani, cu rezultatele nesatisfacatoare, "Diavolii Rosii" au resetat strategia clubului.

Renumita academie a lui Manchester United, care a avut reprezentanti in fiecare meci jucat de echipa de seniori, incepand cu 1937, a ajuns la peste 4.000 de jucatori promovati. Pe langa talentele locale, in ultimele doua sezoane, mancunienii au cumparat zeci de juniori si au investit masiv in academie, dupa ce transferuri importante, precum cele ale lui Alexis Sanchez, Paul Pogba, Romelu Lukaku, Eric Bailly sau Victor Lindelof, au consumat sume imense de bani si nu au dat rezultatele scontate.

Cu modelul "Class of 92" (David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes), grupul de tineri fotbalisti promovat de Alex Ferguson la seniori, care a adus glorie clubului timp de aproape doua decenii, oficialii lui United s-au orientat spre gasirea de tinere talente, care costa putin si pot avea un impact major asupra viitorului clubului. Strategia de transferuri a fost schimbata radical in aceasta vara, dupa ce Borussia Dortmund a refuzat o oferta de 90 de milione de lire sterline pentru Jadon Sancho, cerand 110 milioane de lire sterline in schimbul jucatorului cumparat, in urma cu trei ani, de la Manchester City, cu doar 8 milioane de lire sterline.

Managerul Ole Gunnar Solskjaer si Nicky Butt, seful Academiei, au inceput sa recruteze juniori din toata Europa, iar United a ajuns sa fie preferata de tinerii jucatori, in detrimentrul celor de la Real Madrid, Barcelona, PSG, Juventus, Monaco, Liverpool, Manchester City, Chelsea sau Arsenal, pentru ca au mult mai multe sanse de a debuta pentru prima echipa. In ultimii doi ani, "Diavolii Rosii" au transferat 20 de jucatori tineri, pentru 42.5 de milioane de lire sterline, adica cu aproximativ 10 milioane de lire sterline mai putin decat a castigat Alexis Sanchez in timpul contractului sau cu United.

LISTA CELOR 20 JUNIORI TRANSFERATI IN ULTIMA PERIOADA:

Amad Diallo - Atalanta / 18 ani / extrema stanga / Coasta de Fildes / £19.000.000

Hannibal Mejbri - AS Monaco / 17 ani / mijlocas central / Franta / £9.300.000

Facundo Pellisti - Penarol Montevideo / 18 ani / extrema dreapta / Uruguay / £8.000.000

Charlie McNeill - Manchester City / 17 ani / atacant / Anglia / £750.000

Willy Kambwala - Sochaux / 16 ani / fundas central / Franta / £3.500.000

Mateo Mejia - Real Zaragoza / 17 ani / Spania / atacant / £600.000

Marc Jurado - FC Barcelona / 16 ani / fundas dreapta / Spania / £400.000

Joe Hugill - Sunderland / 16 ani / atacant / Anglia / £300.000

Bjorn Hardley - NAC Breda / 17 ani / fundas central / Olanda / £189.000

Martin Svidersky - Tatran Presov / 18 ani / mijlocas central / Slovacia / £130.000

Dillon Hoogewerf - Ajax / 17 ani / atacant / Olanda / £100.000

Omari Forson - Tottenham / 15 ani / mijlocas ofensiv / Anglia / £80.000

Noam Emeran - Amiens / 18 ani / Franta / extrema stanga / £80.000

Alejandro Garnacho - Atletico Madrid / 16 ani / extrema stanga / Spania / £80.000

Johan Guadagno - IF Brommapojkarna / 17 ani / portar / Suedia / £80.000

Harvey Neville - Valencia / 18 ani / fundas dreapta / Irlanda / gratis

Logan Pye - Sunderland / 16 ani / fundas stanga / Anglia / gratis

Radek Vitek - Sigma Olomouc / 16 ani / portar / Cehia / gratis

Alvaro Fernandez - Real Madrid / 17 ani / fundas stanga / Spania / gratis

Isak Hansen-Aaoren - Tromso / 16 ani / mijlocas ofensiv / Norvegia / gratis

JUCATORII DIN LOT SENIORILOR PROMOVATI DIN ACADEMIE:

Marcus Rashford (22 ani) - 221 meciuri si 71 goluri

Jesse Lingard (27 ani) - 209 meciuri si 33 goluri

Scott McTominay (23 ani) - 89 meciuri si 8 goluri

Mason Greenwood (19 ani) - 58 meciuri si 19 goluri

Brandon Williams (20 ani) - 38 meciuri si 1 gol

Timothy Fosu-Mensah (22 ani) - 28 meciuri

Axel Tuanzebe (22 ani) - 19 meciuri

Dean Henderson (23 ani) - 2 meciuri

(Andreas Pereira - Lazio, Tahith Chong - Werder Bremen, Aliou Traore - Caen, Matej Kovar - Swindon Town, Joel Pereira - Huddersfield Town, Dylan Levitt - Charlton, James Garner - Watford, Max Taylor - Kidderminster Harriers, Di’Shon Bernard - Salford City, Max Haygarth - Brentford si Jacob Carney - Brighouse Town sunt imprumutati in acest sezon)

CE SENIORI A CUMPARAT MANCHESTER UNITED IN ACEASTA VARA:

Donny van der Beek - Ajax / 23 ani / mijlocas central / Olanda / £35.700.000

Alex Telles - FC Porto / 27 ani / fundas stanga / Brazilia / £13.600.000

Edinson Cavani - PSG / 33 ani / atacant / Uruguay / gratis